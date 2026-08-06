Enfermera hondureña es capturada por matar a su esposo tras hallarla con su amante

Una mujer de 42 años fue capturada este miércoles por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), señalada de matar a su esposo tras sorprenderla con un amante en su vivienda.
La detención fue ejecutada por equipos especializados de la División de Delitos Contra la Vida durante un operativo de seguimiento y vigilancia en la colonia Centroamérica Oeste de Comayagüela, donde la sospechosa tenía fijado su domicilio.
La capturada es una auxiliar de enfermería originaria de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Sobre ella pesaba una orden de captura emitida el 4 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.
Las autoridades le imputan los delitos de homicidio, amenazas y privación injusta de la libertad, por lo que fue remitida al órgano jurisdiccional competente para continuar con el proceso penal en su contra.
De acuerdo con la investigación policial, el caso se remonta a la madrugada del 21 de septiembre de 2025, cuando la mujer se encontraba en un autolavado ubicado en las inmediaciones del anillo Periférico, a la altura de la colonia Centroamérica.
En el lugar compartía con Ramón Ernesto Cruz y otras dos personas cuando, según las pesquisas, apareció su esposo, identificado como Onix Kimberly Barahona Castellanos, lo que provocó una fuerte discusión entre los involucrados.
Los investigadores establecen que, tras retirarse momentáneamente, Barahona Castellanos regresó acompañado de otro hombre, quien abrió fuego contra Ramón Ernesto Cruz y le quitó la vida en el sitio.
Según la versión de la DPI, la mujer tomó el arma de fuego que portaba Cruz y disparó contra su esposo, causándole la muerte en el mismo lugar, convirtiendo el enfrentamiento en un doble crimen.
Después del tiroteo, la sospechosa presuntamente obligó al conductor de un vehículo a trasladarla hasta la colonia Centroamérica, hecho por el cual también enfrenta el delito de privación injusta de la libertad.
Las investigaciones indican que, al llegar al sector, la mujer amenazó a varias personas, agredió físicamente a otra ciudadana e intentó dispararle. Sin embargo, vecinos lograron desarmarla antes de que escapara hacia su vivienda.
Tras varios meses de investigación y labores de ubicación, agentes de la DPI ejecutaron la orden de captura y pusieron a la mujer a disposición del Juzgado de Letras Penal, donde deberá responder por los delitos que le atribuye el Ministerio Público.