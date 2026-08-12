JOH y Dagoberto Aspra frente a frente en audiencia por el caso Pandora II

En medio de una inusual expectativa mediática, en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia se desarrolla este miércoles la comparecencia donde el expresidente Juan Orlando Hernández y el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, se verán las caras en la audiencia inicial referente al caso Pandora II.
Cabe agregar que el 3 de agosto un Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas cautelares distintas a la detención judicial contra el expresidente.
La audiencia que sigue en el referido caso inició pasadas las nueve de la mañana; además, genera un interés público, tras los recientes cruces de declaraciones entre JOH y Aspra.
Posterior a la audiencia de declaración de imputado, el titular de la Procuraduría General de la República sostuvo que el exmandatario habría proferido presuntas advertencias intimidatorias contra los representantes legales del Estado.
“El día 12 de agosto, lastimosamente, voy a tener que asumir la titularidad de la Procuraduría. Vamos a ver si este señor tiene el valor de amenazarme a mí, así como amenazó a mi procuradora, porque yo no los voy a exponer a ellos; son personas jóvenes que están haciendo la carrera en la Procuraduría, yo ya soy un procurador formado”, dijo Aspra en su momento.
Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, JOH presentó un audio de la audiencia de declaración de imputado como prueba de sus argumentos y afirmó que la grabación demuestra que no realizó amenazas ni actos de intimidación contra ninguna de las partes.
“Los actos procesales se desarrollaron dentro del marco del respeto institucional y el debate propio de la defensa técnica”, expresó Hernández, quien agregó que el audio “destruye esa mentira mediática” y evidencia, según su versión, que únicamente exigió un proceso objetivo e imparcial.
El caso, en el que el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) obtuvo un sobreseimiento definitivo, investiga el presunto desvío de unos 10.8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Parlamento, fondos que supuestamente habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.