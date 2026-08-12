JOH y Dagoberto Aspra frente a frente en audiencia por el caso Pandora II

Tegucigalpa

En medio de una inusual expectativa mediática, en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia se desarrolla este miércoles la comparecencia donde el expresidente Juan Orlando Hernández y el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, se verán las caras en la audiencia inicial referente al caso Pandora II.

Cabe agregar que el 3 de agosto un Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas cautelares distintas a la detención judicial contra el expresidente.

La audiencia que sigue en el referido caso inició pasadas las nueve de la mañana; además, genera un interés público, tras los recientes cruces de declaraciones entre JOH y Aspra.

Posterior a la audiencia de declaración de imputado, el titular de la Procuraduría General de la República sostuvo que el exmandatario habría proferido presuntas advertencias intimidatorias contra los representantes legales del Estado.

“El día 12 de agosto, lastimosamente, voy a tener que asumir la titularidad de la Procuraduría. Vamos a ver si este señor tiene el valor de amenazarme a mí, así como amenazó a mi procuradora, porque yo no los voy a exponer a ellos; son personas jóvenes que están haciendo la carrera en la Procuraduría, yo ya soy un procurador formado”, dijo Aspra en su momento.