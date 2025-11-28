¿JOH ya salió libre tras indulto de Trump? Esto dice el Buró Federal de Prisiones

Tegucigalpa, Honduras

Según los datos oficiales del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) indican que Hernández no ha recuperado su libertad y se encuentra cumpliendo su pena tras ser vencido en juicio por narcotráfico.

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , que concederá indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), se ha generado una fuerte ola de rumores de que el exmandatario se encuentra ya en libertad en Los Estados Unidos. ¿Es real, o falso?

Según el BOP, con número de reo 91441‑054, Hernández se encuentra aún recluido actualmente en la prisión federal de máxima seguridad USP Hazelton, en Estados Unidos.

De acuerdo con la información pública, su fecha programada de liberación con base en la pena impuesta es el 19 de junio de 2060. Pero con el anuncio realizado por el presidente Trump, el exmandatario podría recuperar pronto su libertad tras realizar un protocolo judicial en el que incurre el indulto presidencial.

Aunque el poder de perdón del presidente estadounidense contempla la posibilidad de que una condena federal sea anulada, reducida o conmutada por una orden ejecutiva, un anuncio de intenciones no equivale a una liberación automática.

Trump annció este viernes en su cuenta de Truth Social que piensa otorgar un “indulto total y completo” a Hernández. Pero hasta ahora no existe en el dominio público ningún documento oficial del Departamento de Justicia o del BOP que confirme la ejecución efectiva de esa medida, ni una modificación formal de su estado penitenciario.