Reacciones tras anuncio de Trump sobre indulto a Juan Orlando Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El gobernante estadounidense aseguró que otorgará "un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al proceso electoral de Honduras y esta vez lanzó un sorpresivo anuncio que involucra al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión en Estados Unidos tras ser condenado por narcotráfico.

Trump mencionó que muchas personas, a quienes respeta profundamente, le han expresado que JOH "ha sido tratado con mucha dureza e injusticia".

Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño.

Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea.

Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras.

Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia.

Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de (Nasry) Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero.

Vote por Tito Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos a Honduras grande otra vez!