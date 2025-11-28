  1. Inicio
Reacciones tras anuncio de Trump sobre indulto a Juan Orlando Hernández

"Concederé un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Fotografía de archivo de una reunió entre el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el mandatario estadounidense Donald Trump.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al proceso electoral de Honduras y esta vez lanzó un sorpresivo anuncio que involucra al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión en Estados Unidos tras ser condenado por narcotráfico.

El gobernante estadounidense aseguró que otorgará "un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández".

Trump mencionó que muchas personas, a quienes respeta profundamente, le han expresado que JOH "ha sido tratado con mucha dureza e injusticia".

Mensaje íntegro de Trump sobre indulto de JOH

Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño.

Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea.

Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras.

Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia.

Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de (Nasry) Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero.

Vote por Tito Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos a Honduras grande otra vez!

Reacciones tras nuevo mensaje de Trump

Beatriz Valle, diputada del Partido Liberal

Fausto Cálix, director de Aduanas

Christian Duarte, ministro de Finanzas

Octavio Pineda, ministro de la SIT

Jennifer Ávila, periodista hondureña

Carlos Eduardo Reina, candidato a diputado de Libre

Erick Tejada, gerente de la Enee

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal

Orlando Ponce, periodista hondureño

Scherly Arriaga, diputada del Partido Libre

Lucky Medina, asesor de campaña de la candidata presidencial Rixi Moncada

EN DESARROLLO...

