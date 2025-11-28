Reacciones tras anuncio de Trump sobre indulto a Juan Orlando Hernández

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al proceso electoral de Honduras y esta vez lanzó un sorpresivo anuncio que involucra al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión en Estados Unidos tras ser condenado por narcotráfico.
El gobernante estadounidense aseguró que otorgará "un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández".
Trump mencionó que muchas personas, a quienes respeta profundamente, le han expresado que JOH "ha sido tratado con mucha dureza e injusticia".
Mensaje íntegro de Trump sobre indulto de JOH
Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño.
Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea.
Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras.
Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia.
Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de (Nasry) Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero.
Vote por Tito Asfura para presidente y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos a Honduras grande otra vez!
Reacciones tras nuevo mensaje de Trump
Beatriz Valle, diputada del Partido Liberal
Fausto Cálix, director de Aduanas
Christian Duarte, ministro de Finanzas
Octavio Pineda, ministro de la SIT
Jennifer Ávila, periodista hondureña
Carlos Eduardo Reina, candidato a diputado de Libre
Erick Tejada, gerente de la Enee
Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal
Orlando Ponce, periodista hondureño
Scherly Arriaga, diputada del Partido Libre
Lucky Medina, asesor de campaña de la candidata presidencial Rixi Moncada
EN DESARROLLO...