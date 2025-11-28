Ana García revela la reacción de JOH tras conocer la noticia del indulto por Trump

La familia del expresidente Juan Orlando Hernández, liderada por su esposa Ana García, brindó una conferencia de prensa tras conocer el anuncio del presidente Donald Trump que concederá un indulto al exmandatario y reveló su reacción desde la prisión.
Acompañada de sus hijos, la exprimera dama, Ana García, agradeció a Dios y al presidente Donald Trump de concederle este indulto al exmandatario Juan Orlando Hernández. "Hoy es de mucho gozo para nuestra familia inició".
Ana inició la conferencia arrodillándose y dando gracias a Dios: "De rodillas he permanecido por mucho tiempo, y he creido con fe y milagro que iba ver este momento, Dios nos ha hecho justicia"
En su oración, Ana García reiteró que Dios hoy honró sus palabras que "Juan Orlando Volverá" y agradeció el corazón sensible del presidente estadounidense Donald Trump. "Usted también pasó por un momento de persecusión, hoy usted ha hecho justicia a un inocente".
Ana García en la conferencia aprovechó para contar la reacción de Juan Orlando Hernández al conocer la noticia del indulto que concederá Donald Trump.
La exprimera dama relató que tras conocer la noticia su familia de rodillas gritó de emoción y se pusieron en contacto inmediatamente con Juan Orlando para contar la misma.
Manifestó que JOH ignoraba la noticia pero que cuando se la contaron entre voz cortada y de emoción oró y agradeció a Dios.
"Cuando le compartimos la noticia su voz se partió de la emoción, oró dando gracias a Dios y gracias a él que pronto como familia estaremos unidos", destacó.
Asimismo, Ana García detalló que el expresidente está bien de salud y muy feliz y que prontó estarán en familia.
La familia Hernández en su pronunciamiento argumentó que el caso del expresidente que fue condenado por narcotráfico se trataba de una venganza porque buscaban silenciar a un adversario político.
Las hijas del exmandatario agradecieron a Donald Trump y enviaron un poderoso mensaje a su administración y su gestión como el presidente de los estados Unidos.
La familia finalizó su discurso subrayando entre gritos "Juan Orlando Volverá".