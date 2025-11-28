Así fueron las relaciones entre Donald Trump y Juan Orlando Hernández en sus gobiernos

Las relaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández son objeto de atención internacional nuevamente luego de que el mandatario estadounidense anunciara que lo indultará de sus delitos enjuiciados en un acorte de Nueva York en el año 2024.
Tanto Donald Trump y Juan Orlando mantuvieron una cercanía en sus gobiernos durante sus presidencias respectivamente, en parte para reforzar la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Pero, tras dejar el poder, Hernández enfrentó procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y conspiración para el tráfico de drogas.
Juan Orlando Hernández incluso en su juicio argumentaba la cercanía y el apoyo que brindó al Gobierno de Trump cuando este era el 45 presidente de los Estados Unidos .
Hoy Trump manifestó públicamente su intención de otorgarle un perdón total y completo, calificando su situación como “dura e injusta” y asegurando que muchas personas de confianza consideraban que había sido tratado de manera desigual.
En 2019 los gobiernos de Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio, con el cual buscaban frenar la migración irregular hacia el país del norte.
En ese acuerdo firmado en aquellos años, Honduras se comprometía a reforzar su seguridad migratoria y contener el flujo masivo de ciudadanos procedentes mayormente de Cuba, Nicaragua y Haití, pero también de sudamericanos, africanos y asiáticos.
En aquel entonces, Donald Trump tras firmar esos acuerdos lo felicitó a Juan Orlando diciéndole: "Quiero felicitarte a ti y a tu país, y quiero decirte que has hecho un trabajo fantástico, mi gente trabajando junto a ti tan bien".
Fue así entonces, que Washington lo vio como un aliado clave en materia de seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico.
De hecho, Trump le dijo a JOH que con las acciones de su gobierno se había logrado una reducción significativa del tráfico de drogas que pasaba por Honduras. Pero pese a los elogios y la cooperación, las autoridades estadounidenses del Gobierno de Joe Biden comenzaron a compilar evidencias de que Hernández estaba acusado de proteger al narcotráfico.