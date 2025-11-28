  1. Inicio
Así refuerzan seguridad en negocios de la capital previo a elecciones

El sector comercial busca proteger sus bienes durante y después de la jornada electoral, buscando mitigar cualquier riesgo

1 de 9

En Tegucigalpa, la capital de Honduras, el ambiente previo a las Elecciones Generales motivó a los dueños de varios negocios a incrementar sus medidas de seguridad.

Foto: Alex Pérez| La Prensa
2 de 9

Durante un recorrido realizado por los fotorreporteros de La Prensa se constató que diversos comercios de la capital comenzaron a instalar refuerzos adicionales en sus estructuras.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
3 de 9

Esta estrategia de seguridad se enfoca en colocar tablas de madera sobre ventanales y vitrinas.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
4 de 9

Este negocio localizado en la capital decidió reforzar su seguridad previo a las elecciones generales que se desarrollarán el domingo 30 de noviembre.

Foto: Alex Pérez| La Prensa
5 de 9

Además, en la colonia Loarque, salida al sur de la capital, otros negocios usaron tablas de madera para cubrir accesos principales.

Foto: Alex Pérez| La Prensa
6 de 9

La acción responde a una medida adoptada por el sector comercial para proteger sus bienes durante y después de la jornada electoral, buscando mitigar cualquier riesgo asociado a la dinámica postelectoral.

 Foto: Alex Pérez| La Prensa
7 de 9

En San Pedro Sula, al norte de Honduras, se usaron láminas de acero para cubrir algunos negocios.

Foto: La Prensa
8 de 9

La periodista Lisseth García, de LA PRENSA, realizó un recorrido por la Avenida Circunvalación y dialogó con algunas jovencitas que hicieron un llamado a la población para acudir masivamente a las urnas este domingo.

Foto: La Prensa
9 de 9

Este es el ambiente en la capital de Honduras este 28 de noviembre.

 Foto: La Prensa
