Así refuerzan seguridad en negocios de la capital previo a elecciones

En Tegucigalpa, la capital de Honduras, el ambiente previo a las Elecciones Generales motivó a los dueños de varios negocios a incrementar sus medidas de seguridad.
Durante un recorrido realizado por los fotorreporteros de La Prensa se constató que diversos comercios de la capital comenzaron a instalar refuerzos adicionales en sus estructuras.
Esta estrategia de seguridad se enfoca en colocar tablas de madera sobre ventanales y vitrinas.
Este negocio localizado en la capital decidió reforzar su seguridad previo a las elecciones generales que se desarrollarán el domingo 30 de noviembre.
Además, en la colonia Loarque, salida al sur de la capital, otros negocios usaron tablas de madera para cubrir accesos principales.
La acción responde a una medida adoptada por el sector comercial para proteger sus bienes durante y después de la jornada electoral, buscando mitigar cualquier riesgo asociado a la dinámica postelectoral.
En San Pedro Sula, al norte de Honduras, se usaron láminas de acero para cubrir algunos negocios.
La periodista Lisseth García, de LA PRENSA, realizó un recorrido por la Avenida Circunvalación y dialogó con algunas jovencitas que hicieron un llamado a la población para acudir masivamente a las urnas este domingo.
Este es el ambiente en la capital de Honduras este 28 de noviembre.