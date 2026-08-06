JOH le responde a Dagoberto Aspra ante supuestas amenazas en audiencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, respondió a los señalamientos del procurador general de la República, Dagoberto Aspra, quien denunció supuestas amenazas durante la audiencia de declaración de imputado realizada el pasado lunes 3 de agosto en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Hernández rechazó los señalamientos y aseguró que sus intervenciones durante la audiencia se desarrollaron dentro del marco del respeto institucional y como parte del ejercicio de su defensa técnica ante los señalamientos por fraude y lavado de activos en el caso Pandora II.

En declaraciones a los medios de comunicación, el exmandatario presentó este jueves un audio de la audiencia como prueba de sus argumentos y afirmó que la grabación demuestra que no realizó amenazas ni actos de intimidación contra ninguna de las partes. “Los actos procesales se desarrollaron dentro del marco del respeto institucional y el debate propio de la defensa técnica”, expresó Hernández, quien agregó que el audio “destruye esa mentira mediática” y evidencia, según su versión, que únicamente exigió un proceso objetivo e imparcial. El expresidente señaló que, de haber existido algún tipo de intimidación o falta de respeto, las partes presentes en la sala habrían intervenido inmediatamente para dejar constancia del hecho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Si hubiese existido la más mínima intimidación, cualquiera de las partes hubiera intervenido de inmediato”, manifestó Hernández, quien también indicó que el representante de la Procuraduría General de la República que estaba en la audiencia no realizó ningún reclamo en ese momento. En el audio presentado, Hernández se escucha manifestando ante el juez su preocupación por la institucionalidad del país y afirmando que buscaba dejar registrado lo que considera debe ser un proceso objetivo, imparcial y apegado a la ley. Durante su intervención, el exgobernante también habló sobre lo que calificó como una campaña de odio en su contra y aseguró que ese ambiente de polarización ha afectado a su familia, especialmente a sus hijos. Hernández mencionó episodios de violencia política ocurridos en otros países y expresó su preocupación por las consecuencias que, según él, pueden generar los discursos de odio entre distintos sectores de la sociedad. Además, recordó que durante su mandato enfrentó decisiones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y afirmó que en su momento mantuvo en reserva información sobre supuestos atentados para evitar que se afectara el trabajo de las autoridades. El exmandatario pidió al representante de la PGR que, cuando deje de ocupar cargos públicos, mantenga la misma postura y responsabilidad al referirse a funcionarios que enfrenten situaciones similares.

Declaraciones de Dagoberto Aspra

El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, reveló el miércoles detalles ocurridos durante la audiencia de declaración de imputado del expresidente Juan Orlando Hernández. Aspra respondió a los cuestionamientos hechos por el exmandatario hacia la postura de la PGR, institución que junto al Ministerio Público solicitó la medida de detención judicial al considerar que existe "peligro de fuga". el titular de la Procuraduría expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado el discurso de la defensa del exgobernante. “La postura de la PGR en la audiencia fue la misma que presentó el Ministerio Público. A mí realmente me preocupa, esto lo digo a la población, me preocupa que él (JOH) dirija su ataque a la Procuraduría General de la República porque entendería yo que su obstáculo no es el Ministerio Público, que él no está atacando al Ministerio Público. El Ministerio Público planteó también la detención policial”, declaró Aspra.

El funcionario agregó que durante una conferencia sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el fiscal adjunto Marcio Cabañas coincidió en que la detención judicial era la medida cautelar idónea. “Me preocupa de enorme manera que él enfile su ataque a la Procuraduría y deje a un lado al Ministerio Público. Sería grave que el Ministerio Público esté plegado a los intereses de este señor, como fue el informe que me rindieron los procuradores”, aseveró. “Nosotros creemos que había riesgo de contaminación de la investigación por el perfil que él ha mantenido durante muchos años de poder, donde puede influir en testigos, en peritos (...) todo el perfil de él, desde que fue diputado, secretario del Congreso, presidente del Congreso; estamos hablando de más de 20 años de estar en posiciones de poder”, argumentó. Aspra enfatizó su rol en el proceso penal: “Nosotros sustentamos en este documento muy sólido, construido mediante fuentes abiertas de información, que había un riesgo de contaminación de la investigación, y que como resultado podría debilitar la pretensión acusatoria tanto del Ministerio Público como de la Procuraduría". Agregó: "Yo defiendo personas, y en este caso yo defiendo una persona jurídica que se llama Estado de Honduras. Yo represento a la víctima; a la víctima le sacaron 62 millones”. En un giro a sus declaraciones, el Procurador General denunció situaciones ocurridas dentro de la sala de audiencias en contra del equipo legal del Estado.

Amenazó a mis procuradores