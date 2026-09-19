Irrumpieron en un billar y la atacaron a balazos: así murió Yulissa Mejía en Baracoa

Baracoa, Cortés. Una joven mujer fue asesinada a balazos la noche del viernes 18 de septiembre dentro de un billar en la comunidad de El Sofoco, sector Baracoa, Cortés.
De acuerdo con información preliminar, la mujer fue identificada como Yulissa Mejía, de 24 años, se encontraba en el establecimiento en compañía de un hombre cuando varios sujetos ingresaron al lugar y comenzaron a disparar en su contra.
Testigos indicaron que los atacantes llegaron de manera repentina y, sin mediar palabra, abrieron fuego directamente contra la joven. Posteriormente, los individuos huyeron del lugar.
Las detonaciones provocaron alarma entre las personas que se encontraban en los alrededores del establecimiento, mientras Mejía quedó gravemente herida tras el ataque.
Debido a la gravedad de las heridas, la joven habría fallecido en el mismo sitio donde ocurrió el ataque, según los reportes preliminares.
Tras conocer lo ocurrido, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector para iniciar las primeras diligencias y acordonar la escena del crimen.
Las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios y otros elementos que permitan establecer cómo ocurrió el ataque y dar con los responsables.
Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente cuántas personas participaron en el hecho ni se ha informado sobre posibles capturas relacionadas con el caso.
El móvil del crimen tampoco ha sido establecido. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué habría provocado el ataque contra la joven.