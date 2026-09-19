Irrumpieron en un billar y la atacaron a balazos: así murió Yulissa Mejía en Baracoa

Baracoa, Cortés. Una joven mujer fue asesinada a balazos la noche del viernes 18 de septiembre dentro de un billar en la comunidad de El Sofoco, sector Baracoa, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, la mujer fue identificada como Yulissa Mejía, de 24 años, se encontraba en el establecimiento en compañía de un hombre cuando varios sujetos ingresaron al lugar y comenzaron a disparar en su contra.

Testigos indicaron que los atacantes llegaron de manera repentina y, sin mediar palabra, abrieron fuego directamente contra la joven. Posteriormente, los individuos huyeron del lugar.