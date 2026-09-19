Detienen a un hombre con cuatro kilos de supuesta droga en Choluteca

El Triunfo, Choluteca. Un hombre de 36 años fue detenido durante un operativo contra el narcotráfico en el municipio de El Triunfo, Choluteca, donde las autoridades le decomisaron cuatro paquetes que contendrían supuesta cocaína y una camioneta.

La operación se realizó en el sector de Tres Piedras, a la altura del kilómetro 34, como parte de las acciones de seguridad ejecutadas por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a través de la Fuerza de Tarea Choluteca, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).