Decomisan 10 kilos de supuesta cocaína en Colón

Colón, Honduras. Un operativo contra el narcotráfico dejó el decomiso de varios paquetes de presunta droga y otros indicios en el sector de Plan de Flores y sus alrededores, en el municipio de Limón, departamento de Colón.
Según el reporte de las autoridades, durante la operación se registró un intercambio de disparos entre elementos militares y personas que se movilizaban en dos vehículos tipo pick-up. Los ocupantes de los automotores habrían abierto fuego al detectar la presencia de los uniformados.
Tras el enfrentamiento, los sospechosos abandonaron los vehículos y huyeron del lugar. Posteriormente, los automotores fueron inspeccionados con apoyo de unidades caninas de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
En la revisión fueron encontrados 10 kilos de presunta cocaína, dos kilos de pasta base de cocaína y una libra de supuesta marihuana. También se localizaron tres teléfonos celulares, municiones calibre 7.62 milímetros y una antena de internet.
Uno de los vehículos contaba, además, con un sistema de blindaje especial. Las autoridades reportaron también el hallazgo de documentos de identidad y un pasaporte de nacionalidad colombiana, así como aproximadamente 100 galones de combustible Jet-A1.
De acuerdo con las Fuerzas Armadas, ningún miembro del personal militar resultó herido durante el enfrentamiento. Después del operativo se mantuvo un despliegue de seguridad en el área con participación de unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, el 15 Batallón de Fuerzas Especiales y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar a las personas que abandonaron los vehículos y determinar su posible relación con actividades vinculadas al narcotráfico. Los indicios decomisados quedaron bajo el procedimiento correspondiente de las autoridades.