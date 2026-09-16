Decomisan 10 kilos de supuesta cocaína en Colón

Colón, Honduras. Un operativo contra el narcotráfico dejó el decomiso de varios paquetes de presunta droga y otros indicios en el sector de Plan de Flores y sus alrededores, en el municipio de Limón, departamento de Colón.

Según el reporte de las autoridades, durante la operación se registró un intercambio de disparos entre elementos militares y personas que se movilizaban en dos vehículos tipo pick-up. Los ocupantes de los automotores habrían abierto fuego al detectar la presencia de los uniformados.

Tras el enfrentamiento, los sospechosos abandonaron los vehículos y huyeron del lugar. Posteriormente, los automotores fueron inspeccionados con apoyo de unidades caninas de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).