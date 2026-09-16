Hallan cabeza de un hombre en la colonia Flores de Mayo de El Progreso

El Progreso, Yoro. Un hallazgo de restos humanos causó alarma entre los habitantes de la colonia Flores de Mayo, en el municipio de El Progreso, Yoro, luego de que una cabeza humana fuera localizada entre la vegetación de la zona.
De acuerdo con la información preliminar, el descubrimiento se produjo en un área cubierta de matorrales. En el mismo sector también habría sido colocado un rótulo con un mensaje de carácter amenazante relacionado con personas señaladas por supuestos robos.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni han establecido cómo ocurrieron los hechos. Residentes del sector manifestaron que no reconocen al hombre, por lo que existe la posibilidad de que no fuera habitante de la colonia.
Tras recibir la alerta, las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para documentar la escena, identificar a la víctima y recopilar indicios que permitan determinar las circunstancias del caso.
Mientras avanzan las pesquisas, el hecho mantiene preocupados a los residentes de Flores de Mayo, quienes fueron sorprendidos por el descubrimiento.
Las investigaciones continúan y, hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas en relación con el caso.