Asesinan a la madre de Isis Carolina Matute en San Juan Pueblo

El crimen ocurrió meses después de que su hija, Isis Carolina Matute, de 25 años, fuera asesinada en abril de 2026 en el mismo sector. La joven había recibido amenazas que, según la familia, nunca fueron esclarecidas.

Atlántida, Honduras. Leonarda de Jesús Matute fue asesinada este martes dentro de su vivienda en la colonia Mitch, San Juan Pueblo, municipio de La Masica, Atlántida, luego de que hombres armados irrumpieran en el inmueble y le dispararan.

En aquel momento, Leonarda de Jesús había expresado públicamente el temor que sentía por la violencia que afectaba a su familia. Días antes de la muerte de Isis, la mujer también había sido atacada con un arma blanca dentro de su vivienda.

Durante el sepelio de su hija, Leonarda relató entre lágrimas el miedo de que la violencia volviera a alcanzarla. Meses después, ese temor se convirtió en una nueva tragedia para la familia.

La mujer fue encontrada sin vida en su propia casa, en circunstancias parecidas con el ataque que meses atrás terminó con la vida de Isis Carolina.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del del asesinato de Leonarda de Jesús Matute.

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar si existe alguna relación entre este hecho y el asesinato de Isis Carolina.