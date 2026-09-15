Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia

La familia del presidente Nasry Asfura, diputados y funcionarios del gobierno derrocharon elegancia en la celebración de los 205 años de independencia de Honduras.
La familia presidencial observa en primera fila las presentaciones de los diferentes colegios en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Así lucieron los diputados del Partido Nacional, Jack Uriarte y Johana Bermúdez
La viceministra de Derechos Humanos, Kathia Marcela Crivelli Ramírez, estuvo presente en el recinto capitalino.
Con mucho fervor patrio y respeto se mostró el presidente de la República, Nasry Asfura, mientras los centros de educación media desfilaban y hacían sus diferentes presentaciones.
La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen Anne Hoey, en uno de los palcos del Estadio Nacional.
El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya.
La Primera Dama, Lissette del Cid de Asfura.
Juan Diego Zelaya y su esposa, Paola Rubí.
Dagoberto Aspra, procurador general de la República.
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, y su esposa, Yohana Lizeth Lagos Estrada
Wagner Vallecillo Paredes, presidente del Poder Judicial, y su esposa, la abogada Sonia María Alemán.
Lissette de Asfura, esposa del presidente Nasry Asfura, y al fondo su hija, Monique Asfura.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Benjamín Valerio, entregó, junto al presidente Asfura, un reconocimiento al teniente coronel de Infantería Ever Maldonado, quien hace un año sufrió un accidente durante el show de paracaídismo.
La designada presidencial María Antonieta Mejía fue invitada especial de Radio Nacional de Honduras en la cobertura de los desfiles patrios.