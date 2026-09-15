  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia

La familia del presidente, diputados y funcionarios del gobierno lucieron sus mejores galas en la celebración de los 205 años de independencia de Honduras

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 13:06 -
  • Kevin Menjivar
Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
1 de 15

La familia del presidente Nasry Asfura, diputados y funcionarios del gobierno derrocharon elegancia en la celebración de los 205 años de independencia de Honduras.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
2 de 15

La familia presidencial observa en primera fila las presentaciones de los diferentes colegios en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
3 de 15

Así lucieron los diputados del Partido Nacional, Jack Uriarte y Johana Bermúdez
Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
4 de 15

La viceministra de Derechos Humanos, Kathia Marcela Crivelli Ramírez, estuvo presente en el recinto capitalino.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
5 de 15

Con mucho fervor patrio y respeto se mostró el presidente de la República, Nasry Asfura, mientras los centros de educación media desfilaban y hacían sus diferentes presentaciones.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
6 de 15

La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen Anne Hoey, en uno de los palcos del Estadio Nacional.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
7 de 15

El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
8 de 15

La Primera Dama, Lissette del Cid de Asfura.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
9 de 15

Juan Diego Zelaya y su esposa, Paola Rubí.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
10 de 15

Dagoberto Aspra, procurador general de la República.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
11 de 15

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, y su esposa, Yohana Lizeth Lagos Estrada
Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
12 de 15

Wagner Vallecillo Paredes, presidente del Poder Judicial, y su esposa, la abogada Sonia María Alemán.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
13 de 15

Lissette de Asfura, esposa del presidente Nasry Asfura, y al fondo su hija, Monique Asfura.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
14 de 15

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Benjamín Valerio, entregó, junto al presidente Asfura, un reconocimiento al teniente coronel de Infantería Ever Maldonado, quien hace un año sufrió un accidente durante el show de paracaídismo.

Políticos hondureños derrochan elegancia en la celebración de independencia
15 de 15

La designada presidencial María Antonieta Mejía fue invitada especial de Radio Nacional de Honduras en la cobertura de los desfiles patrios.

Cargar más fotos