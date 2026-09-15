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Elegancia y tradición en el desfile de las palillonas del Instituto Cosme García

Las palillonas del Instituto Cosme García destacaron en Danlí con trajes diseñados por Carlota Molina de Lovo.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 10:53 -
  • Redacción web
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El desfile del grupo de palillonas del Instituto Cosme García, de Danlí, El Paraíso, se convirtió en un espectáculo lleno de color, ritmo y estilo. Las jóvenes desfilaron con gracia y energía, captando la atención del público que se reunió para admirar su presentación.

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Los trajes, diseñados por Carlota Molina de Lovo, destacaron por su originalidad y sofisticación. El grupo presentó dos propuestas:

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Diseño dorado con vino: un conjunto de dos piezas con minifalda, sombrero y botas decoradas a tono, complementado con ornamentos y acabados de canutillo.

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Diseño azul con dorado: una propuesta igualmente vibrante, con detalles que resaltan la identidad característica de la diseñadora. La palillona sorprendió al público presente y en las transmisiones televisivas por la original de desfilar montada a caballo.

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Cada atuendo reflejó la esencia festiva y juvenil del desfile, al fusionar elementos tradicionales con propuestas modernas.

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Los sombreros y las botas, cuidadosamente decorados, complementaron la estética y aportaron uniformidad al grupo, que logró una presentación destacada.

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El desfile no solo fue una muestra de talento y disciplina, sino también una expresión del diseño hondureño, en la que la creatividad de Molina de Lovo tuvo un papel protagónico.

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El público que presenció en desfile pudo apreciar nuevamente los llamativos diseños de las palillonas.

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