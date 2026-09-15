Elegancia y tradición en el desfile de las palillonas del Instituto Cosme García

El desfile del grupo de palillonas del Instituto Cosme García, de Danlí, El Paraíso, se convirtió en un espectáculo lleno de color, ritmo y estilo. Las jóvenes desfilaron con gracia y energía, captando la atención del público que se reunió para admirar su presentación.
Los trajes, diseñados por Carlota Molina de Lovo, destacaron por su originalidad y sofisticación. El grupo presentó dos propuestas:
Diseño dorado con vino: un conjunto de dos piezas con minifalda, sombrero y botas decoradas a tono, complementado con ornamentos y acabados de canutillo.
Diseño azul con dorado: una propuesta igualmente vibrante, con detalles que resaltan la identidad característica de la diseñadora. La palillona sorprendió al público presente y en las transmisiones televisivas por la original de desfilar montada a caballo.
Cada atuendo reflejó la esencia festiva y juvenil del desfile, al fusionar elementos tradicionales con propuestas modernas.
Los sombreros y las botas, cuidadosamente decorados, complementaron la estética y aportaron uniformidad al grupo, que logró una presentación destacada.
El desfile no solo fue una muestra de talento y disciplina, sino también una expresión del diseño hondureño, en la que la creatividad de Molina de Lovo tuvo un papel protagónico.
El público que presenció en desfile pudo apreciar nuevamente los llamativos diseños de las palillonas.