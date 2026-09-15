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Fiestas patrias: Así lucen los presentadores de televisión

La celebración de las fiestas patrias reúne cada año a los rostros más reconocidos de la televisión hondureña, quienes engalanan las galas con su presencia y estilo.Aquí te mostramos a los presentadores más destacados que se sumaron al festejo, compartiendo tradición, orgullo y alegría nacional.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 09:50 -
  • Redacción web
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Las presentadoras de las principales cadenas de televisión nacional se esmeraron por elegir elegantes trajes para honrar a la patria durante la transmisión de los desfiles hoy. En la imagen, Evelyn Sosa, Iveth Bulnes y Carolina Lanza.

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Cesia Mejía luce un vestido en rosa mexicano, un corte y estilo que favorece su figura,

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Milagro Flores optó por un maxi vestido entallado asimétrico con un tocado decorativo en el hombro.

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El emplumado accesorio simula a la flor nacional, la orquídea brassavola.

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Carolina Lanza se viste hoy con los colores de la bandera nacional en un vestido a la medida con olanes en la abertura de pierna y decorado con flor y hojas blancas.

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Evelyn Sosa viste un vestido estilo capa.

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El tono verde favorece el tono su piel. Complemento el look con accesorios dorados.

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Iveth Bulnes optó por un conjunto en tono morado entallado a la medida y que combinó con un saco corto estilo túnica.

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Andrómeda Diaz luce hoy un maxi vestidos de olanes con escote corazón y tirantes.

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Genys Alfaro está transmitiendo desde el estadio con un conjunto blanco huezo asimético.

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Karla Matute sobresale con su atuendo en dos piezas tricolor.

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Olga Pinoth le rinde homenaje a la guacamaya, ave nacional de Honduras, mientras que Brenda Moncada rinde tributo a la bandera y el escudo.

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Los caballeros también se han lucido con sus originales trajes, tal es el caso del periodista Carlos Ramos.

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El chef Josias luce una camisa adornada con el ave nacional.

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Malcon está cubriendo en calle los desfiles de los estudiantes con este elegante atuendo con caminsa manga larga.

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