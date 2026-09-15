Fiestas patrias: Así lucen los presentadores de televisión

Las presentadoras de las principales cadenas de televisión nacional se esmeraron por elegir elegantes trajes para honrar a la patria durante la transmisión de los desfiles hoy. En la imagen, Evelyn Sosa, Iveth Bulnes y Carolina Lanza.
Cesia Mejía luce un vestido en rosa mexicano, un corte y estilo que favorece su figura,
Milagro Flores optó por un maxi vestido entallado asimétrico con un tocado decorativo en el hombro.
El emplumado accesorio simula a la flor nacional, la orquídea brassavola.
Carolina Lanza se viste hoy con los colores de la bandera nacional en un vestido a la medida con olanes en la abertura de pierna y decorado con flor y hojas blancas.
Evelyn Sosa viste un vestido estilo capa.
El tono verde favorece el tono su piel. Complemento el look con accesorios dorados.
Iveth Bulnes optó por un conjunto en tono morado entallado a la medida y que combinó con un saco corto estilo túnica.
Andrómeda Diaz luce hoy un maxi vestidos de olanes con escote corazón y tirantes.
Genys Alfaro está transmitiendo desde el estadio con un conjunto blanco huezo asimético.
Karla Matute sobresale con su atuendo en dos piezas tricolor.
Olga Pinoth le rinde homenaje a la guacamaya, ave nacional de Honduras, mientras que Brenda Moncada rinde tributo a la bandera y el escudo.
Los caballeros también se han lucido con sus originales trajes, tal es el caso del periodista Carlos Ramos.
El chef Josias luce una camisa adornada con el ave nacional.
Malcon está cubriendo en calle los desfiles de los estudiantes con este elegante atuendo con caminsa manga larga.