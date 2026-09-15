Robaron miradas: las palillonas más destacadas de los desfiles patrios en Honduras

Las palillonas, también conocidas como bastoneras, se han convertido en una de las figuras más reconocibles de los desfiles patrios de Honduras. Con sus coreografías coordinadas, uniformes y movimientos con bastones, acompañan a las bandas estudiantiles y aportan ritmo y vistosidad a las presentaciones que cada 15 de septiembre recorren las principales calles del país.
Miley Carvajal, del Instituto Liceo San Juan, destacó en los desfiles capitalinos.
María José Zelaya, del Instituto Liceo San Juan, posa para LA PRENSA en Tegucigalpa.
Sara Osorio Larach, del Instituto Cultura Nacional School.
Allison Guevara, del Técnico San Martín, posa para LA PRENSA en Tegucigalpa.
Ángela Mejía, palillona del Instituto Tecnológico Sampedrano.
Sofía Cardona, del Instituto Tecnológico Sampedrano.
Ingrid Soto, del Técnico San Martín, en Tegucigalpa.
Keydelin Zambrano, del Instituto Mixto del Valle.
Margot Deras, del Instituto Don Bosco, en San Pedro Sula.
Niciana Fuentes, del Instituto Saúl Zelaya.
Ariana Díaz, del Instituto Mixto del Valle.
Isabella Godoy, del Liceo Heiner Reyes, en Tegucigalpa.
Anyely Pineda, del Instituto Liceo Kjokmá.
Janzeel Hernández, del Liceo Heiner Reyes.
Michelle Sanchez, del Liceo Heiner Reyes.
Durante la celebración de los 205 años de independencia, las bastoneras volvieron a ocupar un lugar destacado en los desfiles estudiantiles.
Su presencia forma parte de una tradición que, además del componente visual y artístico, convierte a miles de estudiantes en protagonistas de una de las expresiones públicas más importantes de la celebración del 15 de septiembre en Honduras.
La participación de las palillonas combina elementos de danza, coordinación y disciplina, por lo que las integrantes suelen prepararse durante semanas o meses antes de las actividades patrias.
Cada presentación requiere sincronización entre las participantes, especialmente en los cambios de formación y en las rutinas ejecutadas al compás de las bandas de guerra y otras agrupaciones musicales.