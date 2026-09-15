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Robaron miradas: las palillonas más destacadas de los desfiles patrios en Honduras

Las bastoneras volvieron a ser protagonistas de los desfiles patrios en Honduras. Las más destacadas posaron para LA PRENSA

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 10:28 -
  • Redacción La Prensa
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Las palillonas, también conocidas como bastoneras, se han convertido en una de las figuras más reconocibles de los desfiles patrios de Honduras. Con sus coreografías coordinadas, uniformes y movimientos con bastones, acompañan a las bandas estudiantiles y aportan ritmo y vistosidad a las presentaciones que cada 15 de septiembre recorren las principales calles del país.

 Fotografías: LA PRENSA
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Miley Carvajal, del Instituto Liceo San Juan, destacó en los desfiles capitalinos.

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María José Zelaya, del Instituto Liceo San Juan, posa para LA PRENSA en Tegucigalpa.

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Sara Osorio Larach, del Instituto Cultura Nacional School.

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Allison Guevara, del Técnico San Martín, posa para LA PRENSA en Tegucigalpa.

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Ángela Mejía, palillona del Instituto Tecnológico Sampedrano.
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Sofía Cardona, del Instituto Tecnológico Sampedrano.
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Ingrid Soto, del Técnico San Martín, en Tegucigalpa.

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Keydelin Zambrano, del Instituto Mixto del Valle.

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Margot Deras, del Instituto Don Bosco, en San Pedro Sula.

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Niciana Fuentes, del Instituto Saúl Zelaya.

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Ariana Díaz, del Instituto Mixto del Valle.

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Isabella Godoy, del Liceo Heiner Reyes, en Tegucigalpa.

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Isabella Godoy, del Liceo Heiner Reyes, en Tegucigalpa.

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Anyely Pineda, del Instituto Liceo Kjokmá.

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Janzeel Hernández, del Liceo Heiner Reyes.
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Michelle Sanchez, del Liceo Heiner Reyes.
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Durante la celebración de los 205 años de independencia, las bastoneras volvieron a ocupar un lugar destacado en los desfiles estudiantiles.

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Su presencia forma parte de una tradición que, además del componente visual y artístico, convierte a miles de estudiantes en protagonistas de una de las expresiones públicas más importantes de la celebración del 15 de septiembre en Honduras.
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La participación de las palillonas combina elementos de danza, coordinación y disciplina, por lo que las integrantes suelen prepararse durante semanas o meses antes de las actividades patrias.
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Cada presentación requiere sincronización entre las participantes, especialmente en los cambios de formación y en las rutinas ejecutadas al compás de las bandas de guerra y otras agrupaciones musicales.
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