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Bellas palillonas, protagonistas de los desfiles en Honduras

Hermosas palillonas se convirtieron en las protagonistas indiscutibles de los desfiles patrios en diferentes ciudades, en conmemoración del 205 aniversario de la independencia de Honduras

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 09:15 -
  • Redacción La Prensa
Bellas palillonas, protagonistas de los desfiles en Honduras
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Con sus vistosos trajes y coordinadas coreografías, bellas palillonas pusieron color y ritmo a los desfiles 2026 por los 205 años de Independencia de Honduras.

Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Kendra Mendoza representó al Instituto Monterrey de Tegucigalpa, capital de Honduras.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Kendra, de 17 años, cursa el último año del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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La hermosa palillona es la capitana del Instituto Monterrey de Tegucigalpa.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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La hermosa palillona Helen Amaya del Instituto Héctor Pineda Ugarte se roba las miradas en los desfiles patrios de Tegucigalpa.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Su instituto optó por un diseño lleno de color para su presentación, con un traje que combina el blanco y el naranja.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Helen Amaya del Instituto Héctor Pineda Ugarte es una de las palillonas favoritas del público.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Aylin Martínez del Instituto Héctor Pineda Ugarte de la capital.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Dayana Abadie robó miradas por su belleza y elegancia. Es alumna del Instituto Monterrey de la capital.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Dayana Abadie está en octavo grado y tiene 14 años de edad.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Ángela Mariel Moya, una de las bellas palillonas del Instituto Mary de Flores de Tegucigalpa, capital de Honduras.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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La hermosa estudiante se robó las miradas por su rostro angelical y carisma en los desfiles 2026 de Honduras.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Michelle Luque, palillona del Instituto Salem Sucot, también destacó por su belleza en los desfiles patrios.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Derroche de belleza de las palillonas del Instituto Salem Sucot de la capital.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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En San Pedro Sula, al norte de Honduras, las encantadoras palillonas, con su alegría y carisma, también se robaron las miradas y aplausos.

 Astrid Zambrano
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Así fueron captadas por el lente de LA PRENSA las palillonas sampedranas durante los desfiles patrios.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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El traje de estas palillonas estuvo inspirado en los colores de la patria: azul y blanco.

 Foto: Yoseph Amaya| La Prensa
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Así lucieron las hermosas bastoneras del Instituto Juan Pablo de Tegucigalpa en los desfiles patrios.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Una de las palillonas capitalinas que destacó con su traje azul y botas plateadas durante los desfiles patrios por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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Bella palillona del Instituto Juan Pablo de Tegucigalpa.

 Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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