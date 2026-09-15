Bellas palillonas, protagonistas de los desfiles en Honduras

Con sus vistosos trajes y coordinadas coreografías, bellas palillonas pusieron color y ritmo a los desfiles 2026 por los 205 años de Independencia de Honduras.
Kendra Mendoza representó al Instituto Monterrey de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Kendra, de 17 años, cursa el último año del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
La hermosa palillona es la capitana del Instituto Monterrey de Tegucigalpa.
La hermosa palillona Helen Amaya del Instituto Héctor Pineda Ugarte se roba las miradas en los desfiles patrios de Tegucigalpa.
Su instituto optó por un diseño lleno de color para su presentación, con un traje que combina el blanco y el naranja.
Helen Amaya del Instituto Héctor Pineda Ugarte es una de las palillonas favoritas del público.
Aylin Martínez del Instituto Héctor Pineda Ugarte de la capital.
Dayana Abadie robó miradas por su belleza y elegancia. Es alumna del Instituto Monterrey de la capital.
Dayana Abadie está en octavo grado y tiene 14 años de edad.
Ángela Mariel Moya, una de las bellas palillonas del Instituto Mary de Flores de Tegucigalpa, capital de Honduras.
La hermosa estudiante se robó las miradas por su rostro angelical y carisma en los desfiles 2026 de Honduras.
Michelle Luque, palillona del Instituto Salem Sucot, también destacó por su belleza en los desfiles patrios.
Derroche de belleza de las palillonas del Instituto Salem Sucot de la capital.
En San Pedro Sula, al norte de Honduras, las encantadoras palillonas, con su alegría y carisma, también se robaron las miradas y aplausos.
Así fueron captadas por el lente de LA PRENSA las palillonas sampedranas durante los desfiles patrios.
El traje de estas palillonas estuvo inspirado en los colores de la patria: azul y blanco.
Así lucieron las hermosas bastoneras del Instituto Juan Pablo de Tegucigalpa en los desfiles patrios.
Una de las palillonas capitalinas que destacó con su traje azul y botas plateadas durante los desfiles patrios por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.
Bella palillona del Instituto Juan Pablo de Tegucigalpa.