Palillonas del JTR roban suspiros con su belleza

Con una impecable presentación, las hermosas palillonas del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) de San Pedro Sula se convirtieron en uno de los grandes atractivos de los desfiles patrios. Fotos: Yoseph Amaya.
Las señoritas cautivaron las miradas del público con su belleza, elegancia y carisma. Fotos: Yoseph Amaya.
Las jóvenes lucieron un espectacular vestuario en azul turquesa, complementado con delicados tocados en tonos dorado y blanco, una combinación que realzó su presencia y aportó distinción a la presentación de la emblemática institución sampedrana. Fotos: Yoseph Amaya.
Con cada paso, movimiento y coreografía, las palillonas demostraron disciplina y gracia, convirtiéndose en protagonistas de una jornada cargada de fervor patriótico y tradición. Fotos: Yoseph Amaya.
Su presentación arrancó aplausos y admiración entre los asistentes que se congregaron para disfrutar de uno de los eventos más esperados por la ciudadanía. Fotos: Yoseph Amaya.
El Instituto José Trinidad Reyes, conocido cariñosamente como el JTR, es una de las instituciones educativas más emblemáticas de San Pedro Sula. Fotos: Yoseph Amaya.
Su historia, tradición y participación en las celebraciones patrias hacen que año tras año sea una de las bandas e instituciones más esperadas por los sampedranos. Fotos: Yoseph Amaya.
En esta ocasión, sus palillonas volvieron a estar a la altura de las expectativas, llevando al desfile una combinación de belleza, elegancia, energía y orgullo institucional, dejando una estampa memorable en las celebraciones patrias de la ciudad. Fotos: Yoseph Amaya.
Más allá del brillo de sus atuendos, las jóvenes representaron con orgullo los colores y valores de una institución que forma parte de la identidad educativa de San Pedro Sula. Fotos: Yoseph Amaya.
Su paso por las calles dejó una imagen que quedará entre los momentos destacados de la jornada, celebrando con juventud y entusiasmo el espíritu patrio que une a los sampedranos. Fotos: Yoseph Amaya.
El Instituto José Trinidad Reyes (JTR) es una de las instituciones educativas más reconocidas y emblemáticas de San Pedro Sula. A lo largo de su trayectoria, ha dejado una importante huella en la formación de generaciones de jóvenes de la ciudad. Fotos: Yoseph Amaya.
Su nombre rinde homenaje al padre José Trinidad Reyes, destacado sacerdote, educador y fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, considerado una figura fundamental en la historia educativa del país. Fotos: Yoseph Amaya.
Desde sus primeros años, el JTR se consolidó como un centro dedicado a la educación y formación integral de sus estudiantes, convirtiéndose poco a poco en una institución de referencia para las familias sampedranas. Fotos: Yoseph Amaya.
Con el paso de las décadas, sus aulas han sido escenario de historias de esfuerzo, aprendizaje y superación. Miles de estudiantes han pasado por sus instalaciones llevando consigo conocimientos y experiencias que han marcado sus vidas. Fotos: Yoseph Amaya.
El instituto también ha destacado por su participación en actividades cívicas y culturales, especialmente durante las celebraciones de las fiestas patrias. Su presencia en los desfiles se ha convertido en una tradición esperada por los habitantes de San Pedro Sula. Fotos: Yoseph Amaya.
Hoy, el JTR mantiene vigente ese legado y continúa siendo parte importante de la identidad sampedrana. Su trayectoria, el compromiso de sus estudiantes y el orgullo de sus generaciones de egresados mantienen vivo el nombre de una institución que ocupa un lugar especial en la historia de la ciudad. Fotos: Yoseph Amaya.