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Palillonas del JTR roban suspiros con su belleza

Las carismáticas jovencitas llenaron de elegancia y belleza las calles de San Pedro Sula

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 14:11 -
  • Moises Danoespi
Palillonas del JTR roban suspiros con su belleza
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Con una impecable presentación, las hermosas palillonas del Instituto José Trinidad Reyes (JTR) de San Pedro Sula se convirtieron en uno de los grandes atractivos de los desfiles patrios. Fotos: Yoseph Amaya.
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Las señoritas cautivaron las miradas del público con su belleza, elegancia y carisma. Fotos: Yoseph Amaya.
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Las jóvenes lucieron un espectacular vestuario en azul turquesa, complementado con delicados tocados en tonos dorado y blanco, una combinación que realzó su presencia y aportó distinción a la presentación de la emblemática institución sampedrana. Fotos: Yoseph Amaya.
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Con cada paso, movimiento y coreografía, las palillonas demostraron disciplina y gracia, convirtiéndose en protagonistas de una jornada cargada de fervor patriótico y tradición. Fotos: Yoseph Amaya.
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Su presentación arrancó aplausos y admiración entre los asistentes que se congregaron para disfrutar de uno de los eventos más esperados por la ciudadanía. Fotos: Yoseph Amaya.
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El Instituto José Trinidad Reyes, conocido cariñosamente como el JTR, es una de las instituciones educativas más emblemáticas de San Pedro Sula. Fotos: Yoseph Amaya.
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Su historia, tradición y participación en las celebraciones patrias hacen que año tras año sea una de las bandas e instituciones más esperadas por los sampedranos. Fotos: Yoseph Amaya.
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En esta ocasión, sus palillonas volvieron a estar a la altura de las expectativas, llevando al desfile una combinación de belleza, elegancia, energía y orgullo institucional, dejando una estampa memorable en las celebraciones patrias de la ciudad. Fotos: Yoseph Amaya.
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Más allá del brillo de sus atuendos, las jóvenes representaron con orgullo los colores y valores de una institución que forma parte de la identidad educativa de San Pedro Sula. Fotos: Yoseph Amaya.
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Su paso por las calles dejó una imagen que quedará entre los momentos destacados de la jornada, celebrando con juventud y entusiasmo el espíritu patrio que une a los sampedranos. Fotos: Yoseph Amaya.
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El Instituto José Trinidad Reyes (JTR) es una de las instituciones educativas más reconocidas y emblemáticas de San Pedro Sula. A lo largo de su trayectoria, ha dejado una importante huella en la formación de generaciones de jóvenes de la ciudad. Fotos: Yoseph Amaya.
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Su nombre rinde homenaje al padre José Trinidad Reyes, destacado sacerdote, educador y fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, considerado una figura fundamental en la historia educativa del país. Fotos: Yoseph Amaya.
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Desde sus primeros años, el JTR se consolidó como un centro dedicado a la educación y formación integral de sus estudiantes, convirtiéndose poco a poco en una institución de referencia para las familias sampedranas. Fotos: Yoseph Amaya.
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Con el paso de las décadas, sus aulas han sido escenario de historias de esfuerzo, aprendizaje y superación. Miles de estudiantes han pasado por sus instalaciones llevando consigo conocimientos y experiencias que han marcado sus vidas. Fotos: Yoseph Amaya.
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El instituto también ha destacado por su participación en actividades cívicas y culturales, especialmente durante las celebraciones de las fiestas patrias. Su presencia en los desfiles se ha convertido en una tradición esperada por los habitantes de San Pedro Sula. Fotos: Yoseph Amaya.
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Hoy, el JTR mantiene vigente ese legado y continúa siendo parte importante de la identidad sampedrana. Su trayectoria, el compromiso de sus estudiantes y el orgullo de sus generaciones de egresados mantienen vivo el nombre de una institución que ocupa un lugar especial en la historia de la ciudad. Fotos: Yoseph Amaya.
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