  1. Inicio
  2. · Sucesos

Gerardo se bajó para auxiliar a otro motociclista y murió embestido por una rastra en SPS

El accidente ocurrió cerca del Instituto Hondureño de Seguridad Social y dejó además a otro motociclista herido, quien fue atendido por paramédicos del 911

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 16:52 -
  • Redacción La Prensa
Gerardo se bajó para auxiliar a otro motociclista y murió embestido por una rastra en SPS

El hombre se dirigía hacia su trabajo cuando ocurrió el percance; según la información preliminar, bajó de su motocicleta para auxiliar a otro conductor.

San Pedro Sula, Honduras. Lo que comenzó como un accidente entre dos motociclistas terminó en una tragedia que cobró la vida de Gerardo Antonio Alfaro Laínez (de 39 años) en el bulevar del norte de San Pedro Sula.

Alfaro Laínez, originario del sector de la colonia San Jorge, en Naco, Quimistán, se dirigía hacia su lugar de trabajo cuando, por causas que serán investigadas, impactó contra otro motociclista en el carril que conduce de norte a sur.

Jovencito en moto muere al impactar contra un camión en Sabanagrande

Tras el percance, se informó que Gerardo se habría bajado de su motocicleta para auxiliar al otro conductor, quien también resultó afectado en el accidente.

Fue en ese momento cuando ocurrió la tragedia. Una rastra que circulaba por la zona habría perdido el control y embestido al motociclista, provocándole heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar.

El cuerpo de Gerardo quedó sobre el pavimento, mientras una de las motocicletas terminó a un costado de la vía y la rastra quedó detenida en el carril central.

Otro joven que resultó lesionado fue atendido por paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911. Al lugar llegaron agentes de la Policía y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes realizaron las primeras diligencias para establecer cómo ocurrió el accidente y deducir las responsabilidades correspondientes.

Carlos Alfaro, hermano de Gerardo Alfaro, describió a su hermano como una persona amorosa y trabajadora. Además, señaló que era el menor de nueve hermanos y que su madre se encuentra de viaje en Estados Unidos.

Por esta razón, la familia deberá esperar su regreso para realizar el velatorio y darle el último adiós a Gerardo en su lugar de origen, Naco.

El percance ocurrió cerca del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en uno de los principales accesos a San Pedro Sula, y provocó un fuerte congestionamiento vehicular.

La lluvia que caía sobre la ciudad al momento del accidente es uno de los factores que deberá ser determinado por las autoridades dentro de las investigaciones.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias