¿Quién es el oligarca ruso, aliado de Putin, que financió la lujosa boda del hijo de Trump?

Washington D.C., Estados Unidos. El joven empresario ruso Umar Kremlev, quien supuestamente financió parcialmente la boda en Bahamas de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, es un empresario próximo al líder ruso, Vladímir Putin, que ha cobrado protagonismo en los últimos años. Kremlev, cuyo servicio de prensa ha negado haber financiado la boda de Trump Jr, pero sí ha reconocido sus lazos de amistad con el hijo del mandatario estadounidense, nació hace 43 años no lejos de Moscú, según su biografía oficial.

"El Sr. Kremlev y el Sr. Trump Jr. -al que conoció "hace un par de años"- mantienen una relación de amistad", señala la nota, que añade que el empresario "nunca ha hablado de política con sus amigos y conocidos estadounidenses". El propio empresario, que dirige desde 2020 la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), se describe como filántropo y funcionario deportivo. La IBA opera actualmente de manera independiente después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) le retirara el reconocimiento en 2023 por problemas de gobernabilidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Kremlev, de origen tayiko, no se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea, pero sí ha sido sancionado por Ucrania por sus vínculos con las autoridades rusas. Los medios aseguran que Kremlev comenzó a llevar ese apellido en 2010, ya que antes se apellidaba Lutfullóev. El portal de investigaciones Proekt asegura que el empresario tiene antecedentes por extorsión y agresión, algo que ha sido categóricamente negado por su entorno.