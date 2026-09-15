  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla Liga Española tras triunfo del Real Madrid vs Elche; presión al Barcelona

El Real Madrid cumplió con su tarea y sumó tres nuevos puntos en la sexta jornada de la Liga Española.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 14:50 -
  • Lesly Gutiérrez
Tabla Liga Española tras triunfo del Real Madrid vs Elche; presión al Barcelona

Real Madrid sigue presionando por la cima de la tabla de posiciones de la Liga Española.
Madrid, España.

¡La pelea está cada vez mejor! El Real Madrid de Mourinho sufrió más de la cuenta y este martes 15 de septiembre firmó un nuevo triunfo como visitante para seguir dando la pelea en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Española 2026-2027.

Como parte de la jornada 6, la institución blanca visitó el Estadio Martínez Valero para medirse al Elche. Ahí pasaron apuros en la segunda etapa del duelo, pero firmaron un valioso 2-3 fuera de casa, resultado que le permite seguirle los pasos de cerca al Barcelona.

La escuadra comandada por Hansi Flick es líder con 15 unidades en 5 partidos y cuentan con su partido pendiente en esta sexta fecha ante el Racing de Santander. En la segunda posición se mantiene el Real Madrid con los mismos 15, pero con un duelo más en lo que va del campeonato liguero: solo tienen una derrota ante el Betis (1-0).

Espí vuelve a salvar al Real Madrid y le da nueva victoria en la Liga Española

Y son precisamente los verdiblancos quiénes le pisan los talones, ya que tienen 13 puntos y en esta fecha se miden al Getafe el jueves 17. En el cuarto puesto continúa el Alavés, que este martes perdió ante el Valencia (0-1), con 10 unidades. El Atlético de Madrid es quinto y Sevilla sexto, ambos con el mismo puntaje.

El Deportivo es séptimo con 9, pero este miércoles mide sus fuerzas ante el Sevilla, en busca de seguir dando la sorpresa en la Liga Española. Le siguen RCD Espanyol, Athletic, Racing de Santander, Osasuna, Real Sociedad y Rayo Vallecano con 7 unidades.

Tabla de posiciones de la Liga Española

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española tras el inicio de la jornada 6.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española tras el inicio de la jornada 6.

Ya en la zona baja, aparecen equipos como el Málaga con 3, Villarreal con 2 y el fondo aparece el Elche con 2. Estos tres equipos que se encuentran en puestos de descenso, aún no han ganado en lo que va del campeonato liguero.

James sorprende y anuncia su retiro de la Selección: "Me voy tranquilo"
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias