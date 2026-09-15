Tabla Liga Española tras triunfo del Real Madrid vs Elche; presión al Barcelona

Madrid, España.

¡La pelea está cada vez mejor! El Real Madrid de Mourinho sufrió más de la cuenta y este martes 15 de septiembre firmó un nuevo triunfo como visitante para seguir dando la pelea en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Española 2026-2027.

Como parte de la jornada 6, la institución blanca visitó el Estadio Martínez Valero para medirse al Elche. Ahí pasaron apuros en la segunda etapa del duelo, pero firmaron un valioso 2-3 fuera de casa, resultado que le permite seguirle los pasos de cerca al Barcelona.

La escuadra comandada por Hansi Flick es líder con 15 unidades en 5 partidos y cuentan con su partido pendiente en esta sexta fecha ante el Racing de Santander. En la segunda posición se mantiene el Real Madrid con los mismos 15, pero con un duelo más en lo que va del campeonato liguero: solo tienen una derrota ante el Betis (1-0).