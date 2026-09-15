James sorprende y anuncia su retiro de la Selección: "Me voy tranquilo"

Bogotá, Colombia.

El centrocampista James Rodríguez anunció este martes su retiro de la selección de Colombia, con la que fue goleador del Mundial de Brasil 2014, el jugador que más veces ha vestido la camiseta tricolor y es el segundo máximo artillero.

"Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia", expresó el volante de 35 años en un video publicado en sus redes sociales.James, quien actualmente milita en el Atlético Nacional, disputó con la selección cafetera los mundiales de 2014, 2018 y 2026, así como la Copa América en 2015, 2016, 2019 y 2024, esta última en la que fue la gran figura del equipo subcampeón.

El futbolista disputó 131 partidos con la camiseta tricolor y anotó 31 goles, el último de ellos el 10 de septiembre de 2024 en el triunfo 2-1 sobre Argentina por la octava jornada de las eliminatorias al Mundial de 2026.