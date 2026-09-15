Carney dice que Trump bromeó con que le dispararían si intentaba entrar en la Casa Blanca

​​​​​​Ottawa, Canadá. El primer ministro canadiense, Mark Carney, rememoró este martes una broma que le hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que el Servicio Secreto le podía disparar si intentaba entrar en la Casa Blanca usando una llave honorífica que el republicano le acababa de regalar. Carney contó la anécdota durante la Cumbre de Inversión de Canadá, que se celebra en Toronto en un momento de fricciones entre ambos vecinos, después de que le preguntaran por esa llave que conserva entre sus recuerdos personales.

Según Carney, al terminar unos de los encuentros que ha mantenido en Washington con el presidente estadounidense, éste le dijo que quería entregarle algo "realmente especial" y le ofreció una caja que contenía una gran llave dorada. "Es la llave de la Casa Blanca. Solo tienes que traerla y te dejaré entrar", le dijo Trump, según Carney. Pero, según contó el primer ministro canadiense, el presidente estadounidense añadió inmediatamente: "Quizá te disparen". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Eso resume más o menos la relación que tenemos", comentó Carney entre las risas del público.