Presidente Asfura: "La independencia no es solamente una fecha, es una responsabilidad"

Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, dijo este martes en el inicio de la conmemoración de los 205 años de la independencia de su país de la Corona española que «la verdadera independencia la tenemos que lograr trabajando». "Y desde Honduras debemos decirlo con fuerza: la verdadera independencia la tenemos que lograr trabajando, valiéndonos por sí solos", subrayó el gobernante.

Agregó que "una verdadera independencia se honra trabajando, se honra construyendo, dando oportunidades, prosperidad y servicio a la gente para dejarle un mejor país, para trabajar por el futuro de nuestra gente, de nuestros hijos, nietos y un futuro mejor, y eso solo lo podemos hacer con patria, honor y lealtad". Asfura, acompañado por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, ministros, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y los embajadores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, entre otros invitados, encabezó la ceremonia oficial de la conmemoración de los 205 años de la independencia, que se celebró frente a una estatua del prócer Francisco Morazán frente a la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se independizaron de la Corona española el 15 de septiembre de 1821. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Hoy conmemoramos un momento que cambia para siempre la historia de nuestro pueblo, la independencia de todos los pueblos hermanos de Centroamérica y muy especialmente aquí, hoy, Honduras", enfatizó Asfura en la ceremonia, en la que se leyó el Acta de Independencia, se izaron las banderas de los cinco países centroamericanos y fueron entonados sus respectivos himnos y el canto regional La Granadera.