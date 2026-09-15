10 hechos que marcaron la historia de Honduras desde su independencia

San Pedro Sula. Honduras conmemora este 15 de septiembre 205 años de aquel proceso que puso fin al dominio español en Centroamérica y abrió el camino para la formación de los actuales países de la región. Sin embargo, la independencia no ocurrió de un día para otro ni significó de inmediato la creación de Honduras como una república soberana. Fue el comienzo de una serie de acontecimientos políticos que, durante las décadas siguientes, definieron el rumbo del país.

Antes de 1821, el territorio hondureño formaba parte de la Capitanía General de Guatemala y estaba bajo la autoridad de la Corona española. Las ideas de libertad y representación política que se extendían por América, sumadas a la crisis de la monarquía española, fueron creando las condiciones para que las provincias centroamericanas comenzaran a cuestionar el sistema colonial. En ese escenario se produjo la declaración de independencia del 15 de septiembre de 1821, un acontecimiento que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

1. Declaratoria de independencia

El 15 de septiembre de 1821 se declaró la independencia de Centroamérica. El acontecimiento que marca el inicio de esta nueva etapa ocurrió en Guatemala, donde representantes de las provincias de la Capitanía General firmaron el Acta de Independencia. José Cecilio del Valle, originario de Choluteca, tuvo un papel central al redactar el documento. Honduras no recibió inmediatamente la noticia: los llamados Pliegos de Independencia tardaron varios días en llegar y fueron conocidos en Comayagua y Tegucigalpa el 28 de septiembre de 1821. Por eso, aunque la fecha conmemorativa es el 15 de septiembre, la recepción de la noticia y la aplicación del proceso independentista en territorio hondureño ocurrieron posteriormente.

2. Soberanía incompleta

La independencia de 1821 no significó todavía una soberanía completamente consolidada. Apenas unos meses después de romper con España, las provincias centroamericanas quedaron vinculadas al Imperio mexicano de Agustín de Iturbide. La anexión, iniciada en 1822, generó posiciones encontradas entre las provincias y duró poco tiempo.

Tras la caída de Iturbide, Centroamérica declaró el 1 de julio de 1823 su independencia absoluta de España, México y cualquier otra potencia, abriendo el camino para la creación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Este episodio es fundamental porque muestra que la emancipación centroamericana tuvo varias etapas y que la ruptura con España no produjo automáticamente la existencia de Honduras como república independiente.



3. Estado de la Federación Centroamericana

En 1824 Honduras comenzó a organizarse como Estado dentro de la Federación Centroamericana. Uno de los pasos decisivos ocurrió el 29 de agosto de ese año, cuando se reunió en Cedros la primera Asamblea Constituyente del Estado de Honduras. José Dionisio de Herrera fue elegido posteriormente como primer jefe supremo del Estado. El proceso permitió establecer las primeras bases jurídicas e institucionales de Honduras después de la ruptura del régimen colonial. La Asamblea de Cedros es considerada por fuentes históricas hondureñas como uno de los acontecimientos fundamentales de los primeros pasos de la vida republicana del país.

4. Proyecto de Francisco Morazán

Honduras formó parte de la República Federal de Centroamérica y vivió el proyecto unionista de Francisco Morazán. La Federación buscaba mantener unidos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica bajo una estructura republicana federal. Francisco Morazán, hondureño nacido en Tegucigalpa, llegó a convertirse en una de las principales figuras políticas y militares del proyecto liberal centroamericano y ocupó la presidencia federal. Su trayectoria representa uno de los grandes intentos de construir una Centroamérica políticamente unificada después de la independencia. Sin embargo, las disputas entre liberales y conservadores, los conflictos entre los Estados y los intereses locales terminaron debilitando el proyecto federal.

5. Estado soberano

En 1838 Honduras rompió definitivamente con la Federación y comenzó su etapa como Estado soberano. El proceso de desintegración de la República Federal de Centroamérica llevó a Honduras a separarse del proyecto federal en 1838, junto con Nicaragua y Costa Rica. La ruptura significó el inicio de una nueva etapa en la que Honduras tuvo que construir por cuenta propia sus instituciones, relaciones exteriores y estructura política. La independencia de España de 1821, por tanto, no debe confundirse con la consolidación de Honduras como Estado soberano: entre ambos acontecimientos existieron años de anexión a México, federación centroamericana y conflictos internos que determinaron la formación del país.

6. Muerte de Morazán

La muerte de Francisco Morazán en 1842 marcó el final de uno de los grandes proyectos unionistas de Centroamérica. Después de la disolución de la Federación, Morazán intentó impulsar nuevamente la unión centroamericana y regresó a la región en 1842. Sin embargo, fue capturado y fusilado en San José, Costa Rica, el 15 de septiembre de ese año. Su muerte, ocurrida precisamente en la fecha que conmemora la independencia centroamericana, convirtió su figura en uno de los principales símbolos políticos de la historia hondureña y centroamericana. Su proyecto de una Centroamérica unida quedó definitivamente debilitado, mientras las antiguas provincias avanzaban por caminos nacionales separados.

7. Tegucigalpa capital

En 1880 Tegucigalpa sustituyó a Comayagua como capital de Honduras. El traslado de la capital constituyó otro momento decisivo en la organización del Estado hondureño. Durante el gobierno de Marco Aurelio Soto, un decreto dispuso trasladar la capital desde Comayagua a Tegucigalpa, ciudad que, según el documento oficial, reunía condiciones y recursos considerados adecuados para ejercer esa función. El cambio coincidió con el proceso de reformas liberales que buscaba modernizar la administración pública, la educación, las comunicaciones y otras estructuras del país. La documentación de La Gaceta, conservada por la UNAH, registra oficialmente el traslado en noviembre de 1880.

8. Sufragio femenino

El reconocimiento del sufragio femenino transformó la ciudadanía hondureña a mediados del siglo XX. Durante buena parte de la historia republicana, la participación política estuvo restringida y las mujeres quedaron excluidas de la ciudadanía electoral. Un cambio decisivo ocurrió en 1955, cuando se emitió el decreto que habilitó a las hondureñas para participar políticamente; el proceso se consolidó en 1957, cuando pudieron votar y ser electas en elecciones populares. La evolución posterior quedó incorporada a la Constitución de 1982, que reconoce el sufragio como universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto. Se trató de una transformación profunda porque amplió la idea de ciudadanía que Honduras había heredado del siglo XIX.

9. Constitución de 1982

Promulgada el 11 de enero de ese año por una Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución estableció que Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como una república libre, democrática e independiente. También definió la separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y reafirmó principios como la soberanía popular y la alternabilidad en la Presidencia. El nuevo texto constitucional fue parte de la transición hondureña desde los gobiernos militares hacia un régimen democrático y se convirtió en la carta fundamental que continúa vigente, aunque ha experimentado numerosas reformas.

10. Huracán Mitch