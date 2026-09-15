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Inician los festejos de independencia con el izamiento de la bandera nacional y las centroamericanas

En el marco de las conmemoraciones de las Fiestas Patrias, las autoridades de Gobierno, diplomáticos y las Fuerzas Armadas dieron inicio formal a los actos protocolarios este 15 de septiembre

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 06:06 -
  • Redacción La Prensa

Tegucigalpa, Honduras. Honduras arrancó formalmente desde tempranas horas de este 15 de septiembre con las actividades conmemorativas a las Fiestas Patrias en la capital.

Los actos oficiales iniciaron simultáneamente a las 6:00 AM en diversos puntos estratégicos de Tegucigalpa, destacando la ceremonia central sobre el bulevar Suyapa, frente a la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En el lugar se dieron cita altas autoridades del Gobierno de la República, miembros del cuerpo diplomático y la cúpula de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El presidente Nasry Asfura en su discurso oficial con motivo del aniversario de la Independencia Nacional, en la plaza central frente a la sede del BCIE. Fotografía: La Prensa.

El presidente Nasry Asfura en su discurso oficial con motivo del aniversario de la Independencia Nacional, en la plaza central frente a la sede del BCIE. Fotografía: La Prensa.

Como parte del protocolo, la ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional y el izado del Pabellón Nacional. Y en honor a la unidad regional, se procedió al izamiento solemne de las banderas de los otros países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), acompañado de la entonación de sus respectivos himnos nacionales.

De forma paralela, en el Cerro Juana Laínez flameó el pabellón nacional junto al monumento a la paz, mientras que las unidades de artillería militar ejecutaron los tradicionales cañonazos de salva para dar inicio formal a la jornada de desfiles que comenzarán a las siete de la mañana.

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Discurso de Asfura e interrupción durante el acto patrio

“Hoy conmemoramos un momento que cambia para siempre la historia de nuestro pueblo, la independencia de todos los pueblos hermanos de Centroamérica y muy especialmente aquí hoy, Honduras”, expresó Asfura durante su intervención.

“Hace 205 años nació una esperanza, la de los pueblos libres, con democracia, capaces de decidir por su propio destino y de una capacidad de juntos construir un futuro con dignidad, con esfuerzo”, manifestó.

“La independencia no es solamente una fecha, es una responsabilidad, es recordar a quienes soñaron con una Centroamérica con democracia, una Centroamérica fuerte y unida, pero también preguntamos qué estamos haciendo nosotros por nuestras próximas generaciones: trabajar por ellas, servirles, buscarles un mejor futuro, esos son nuestros compromisos. Nuestros países comparten cultura, luchas, esperanzas. Las fronteras que nos separan solo es un mapa, pero estamos unidos y hermanados”, señaló.

“Desde Honduras debemos decirlo con fuerza, la verdadera independencia la tenemos que lograr trabajando, valiéndonos por sí solos”, afirmó el mandatario.

Fue en ese momento, aproximadamente a las 6:27 de la mañana, cuando el discurso del presidente fue interrumpido por los gritos de Floridalia Aguilar, una doctora que acudió al acto en ropa interior y con una pancarta para expresar su protesta.

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