Inician los festejos de independencia con el izamiento de la bandera nacional y las centroamericanas

Tegucigalpa, Honduras. Honduras arrancó formalmente desde tempranas horas de este 15 de septiembre con las actividades conmemorativas a las Fiestas Patrias en la capital. Los actos oficiales iniciaron simultáneamente a las 6:00 AM en diversos puntos estratégicos de Tegucigalpa, destacando la ceremonia central sobre el bulevar Suyapa, frente a la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En el lugar se dieron cita altas autoridades del Gobierno de la República, miembros del cuerpo diplomático y la cúpula de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Como parte del protocolo, la ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional y el izado del Pabellón Nacional. Y en honor a la unidad regional, se procedió al izamiento solemne de las banderas de los otros países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), acompañado de la entonación de sus respectivos himnos nacionales. De forma paralela, en el Cerro Juana Laínez flameó el pabellón nacional junto al monumento a la paz, mientras que las unidades de artillería militar ejecutaron los tradicionales cañonazos de salva para dar inicio formal a la jornada de desfiles que comenzarán a las siete de la mañana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Discurso de Asfura e interrupción durante el acto patrio