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En los 205 años de independencia, Asfura llama a trabajar por Honduras

El mandatario destacó el trabajo, la generación de oportunidades y la unidad como pilares para impulsar el desarrollo de Honduras durante la celebración de los 205 años de independencia

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 06:01 -
  • Redación La Prensa
En los 205 años de independencia, Asfura llama a trabajar por Honduras

Nasry Asfura, presidente de la República.

 Foto: Archivo/LA PRENSA

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, aprovechó la conmemoración de los 205 años de independencia para plantear el trabajo y la generación de oportunidades como parte de la responsabilidad de los ciudadanos con el país.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario recordó que Honduras y Centroamérica conmemoran un nuevo aniversario de su independencia y destacó el valor de la historia nacional.

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“Pero la independencia también se honra trabajando”, manifestó Asfura, al destacar que la celebración patria debe estar acompañada del esfuerzo cotidiano para impulsar el desarrollo de Honduras, especialmente mediante acciones enfocadas en el bienestar de las familias y la generación de nuevas oportunidades para la población.

En ese sentido, el gobernante resaltó la disposición de los hondureños para trabajar y producir. “Tenemos una gran nación. Tenemos gente que quiere trabajar, producir y hacer las cosas bien”, afirmó.

Asfura destaca un plan para Honduras

Durante su mensaje, Asfura también afirmó que su administración cuenta con una dirección definida y un equipo dedicado a ejecutar ese plan.

“Hay un rumbo. Hay un plan. Y hay un equipo trabajando todos los días para cumplirle a Honduras”, expresó el presidente.

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El mandatario llamó además a mantener la unidad entre los hondureños y presentó al país como un elemento común que debe servir para avanzar de manera conjunta.

“Sigamos adelante. Juntos. Honduras nos une”, señaló.

Asfura terminó su mensaje con una invitación a conmemorar la independencia y una expresión de respaldo a Honduras.

“¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva Honduras! ¡Dios bendiga Honduras!”, concluyó.

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Redacción web
Redación La Prensa

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