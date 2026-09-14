¿Cómo funcionarán los bancos este 15 de septiembre en Honduras?

San Pedro Sula, Honduras. Los principales bancos del país modificarán su horario de atención este martes 15 de septiembre con motivo de la conmemoración de los 205 años de independencia de Honduras. La mayoría mantendrá cerradas sus agencias, aunque algunos agentes bancarios continuarán disponibles y uno de ellos continuará funcionado con normalidad. Para el caso, banco Ficohsa informó que sus agencias permanecerán cerradas durante el feriado, pero sus clientes podrán realizar sus gestiones a través de sus canales digitales, cajeros automáticos (ATM), Caja Ficohsa y Tengo.

Mientras que Atlántida también suspenderá la atención en agencias y autobancos. Durante el día estarán disponibles sus cajeros automáticos, aplicación móvil y agentes Atlántida. BAC Honduras mantendrá cerradas sus agencias a nivel nacional, mientras que sus clientes podrán utilizar la banca móvil, cajeros automáticos y Rapibac. Banpaís tampoco brindará atención presencial en sus agencias y mantendrá habilitados sus canales digitales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Banco Azteca, por su parte, no había emitido comunicado hasta este lunes, pero institución mantiene regularmente una política de atención los 365 días del año, de 8:00 am a 8:00 pm, y en feriados anteriores ha mantenido la atención en sus agencias.