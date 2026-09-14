¿Cómo funcionarán los bancos este 15 de septiembre en Honduras?

San Pedro Sula, Honduras. Los principales bancos del país modificarán su horario de atención este martes 15 de septiembre con motivo de la conmemoración de los 205 años de independencia de Honduras.
La mayoría mantendrá cerradas sus agencias, aunque algunos agentes bancarios continuarán disponibles y uno de ellos continuará funcionado con normalidad.
Para el caso, banco Ficohsa informó que sus agencias permanecerán cerradas durante el feriado, pero sus clientes podrán realizar sus gestiones a través de sus canales digitales, cajeros automáticos (ATM), Caja Ficohsa y Tengo.
Mientras que Atlántida también suspenderá la atención en agencias y autobancos. Durante el día estarán disponibles sus cajeros automáticos, aplicación móvil y agentes Atlántida.
BAC Honduras mantendrá cerradas sus agencias a nivel nacional, mientras que sus clientes podrán utilizar la banca móvil, cajeros automáticos y Rapibac. Banpaís tampoco brindará atención presencial en sus agencias y mantendrá habilitados sus canales digitales.
Banco Azteca, por su parte, no había emitido comunicado hasta este lunes, pero institución mantiene regularmente una política de atención los 365 días del año, de 8:00 am a 8:00 pm, y en feriados anteriores ha mantenido la atención en sus agencias.
Banco de Occidente anunció el cierre de todas sus agencias, ventanillas y autobancos a nivel nacional. La institución indicó que estarán disponibles unicamente Occidente Móvil y sus cajeros automáticos. Banco Cuscatlán también cerrará sus agencias, pero mantendrá habilitados sus ATM y banca digital.
Banrural y Lafise se suman a las instituciones que otorgaron el feriado del 15 de septiembre a sus colaboradores. Durante el feriado, sus usuarios podrán continuar utilizando los canales alternos habilitados por cada banco.
Las instituciones anunciaron que retomarán la atención presencial en sus horarios habituales el miércoles 16 de septiembre. Los bancos recomendaron utilizar los canales digitales durante el feriado.