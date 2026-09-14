¿Habrá Ley Seca en SPS este 15 de septiembre? Esto se sabe

San Pedro Sula, Honduras. Los sampedranos conmemoran los 205 años de independencia patria y este 15 de septiembre del 2026 lo harán sin Ley Seca municipal. La Corporación Municipal no discutió ni aprobó la reactivación de la ordenanza que restringe la venta de bebidas alcohólicas durante las fiestas patrias, por lo que los negocios podrán operar bajo las disposiciones vigentes del Plan de Arbitrios y la Ley de Convivencia. La ordenanza no fue reactivada pero, la Policía Municipal ya puso en marcha operativos para supervisar el cumplimiento de los horarios y las demás regulaciones aplicables a los establecimientos que venden bebidas alcohólicas.

El jefe de la Policía Municipal, Pedro Martínez, confirmó que no hay una orden reactivada ni publicada. Sin embargo, señaló que el Plan de Arbitrios y la Ley de Convivencia establecen cuáles son las prohibiciones y multas, por lo que se realizarán las supervisiónes correspondientes. "Ya el Plan de Arbitrios tiene varios artículos que se refieren a horarios, lo que se permite y lo que no. Ya comenzamos operativos", dijo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Lo que dice la Ley

Según el artículo 127, en lo referente a las ventas eventuales en épocas festivas: “En períodos de festividades, como la feria Juniana, festividades de navidad y otras, el comité de feria tendrá la competencia para extender los permisos, designándoles el área a utilizar, determinando un período de tiempo, que no excederá de treinta (30) días”. Además, en los negocios autorizados para vender bebidas alcohólicas, es obligatorio colocar en un sitio visible rótulos que expresen, en letra legible y de tamaño suficientemente grande, los horarios y la prohibición expresa de: “NO VENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS NI TABACO A PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS”. Asimismo los dueños de negocios, cuando tengan duda en cuanto a la edad del cliente, deben exigirle que muestre su Documento Nacional de Identificación (DNI), con el objeto de comprobarla. Si el cliente no lo hizo, se le negará la venta. Los negocios en los cuales se venden bebidas alcohólicas para llevar deben colocar un rótulo que indique: “BEBIDAS ALCOHÓLICAS SOLO PARA LLEVAR Y NO PARA CONSUMO LOCAL”. Martínez indicó que se supervisará el cumplimiento de los horarios establecidos y que ya comenzaron los operativos pues también se está dando seguridad en los desfiles patrios. Alentó a los sampedranos a denunciar los escandalos públicos y a los dueños de negocios a cumplir la Ley como lo establece el Plan de Arbitrios.