Expresidente del BCIE sugiere a Asfura suspender el impuesto al diésel

Tegucigalpa, Honduras. El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, sugirió al gobierno del presidente Nasry Asfura focalizar los subsidios en el diésel durante un año, con el objetivo de reducir su impacto en la inflación y evitar mayores aumentos en el costo de vida de los hondureños. A través de sus redes sociales, Mossi recomendó al mandatario suspender el impuesto aplicado a este combustible por el resto del año y compensar la reducción de ingresos mediante recortes a gastos que consideró innecesarios dentro del Presupuesto General de la República.

“Estimado señor Presidente, gentilmente focalice el subsidio en el diésel, donde tiene un impacto elevado en la inflación de Honduras. Suspenda el impuesto a este combustible por el resto del año, y sacrificamos gastos innecesarios del presupuesto nacional”, expresó el exfuncionario.

Estimado señor Presidente, gentilmente focalice el subsidio en el diésel, donde tiene un impacto elevado en la inflación de #Honduras. Suspenda el impuesto al este combustible por el resto del año, y sacrificamos gastos innecesarios del presupuesto nacional. https://t.co/p2oAg8h5d5 — Dante Mossi (@DanteMossi) September 13, 2026

Mossi también manifestó su preocupación por el incremento sostenido en el precio del diésel y sus efectos en el sector transporte y la población hondureña, quienes deben enfrentar aumentos generalizados en los precios de bienes y servicios. “El precio del diésel sigue al alza, me pregunto hasta cuándo en Honduras el sector transporte y población estarán dispuestos a absorber los aumentos generalizados de precios que vienen”, cuestionó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse