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Expresidente del BCIE sugiere a Asfura suspender el impuesto al diésel

El economista Dante Mossi recomendó levantar el impuesto a este combustible por el resto de 2026 para reducir su impacto en la inflación

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 08:01 -
  • Kevin Menjivar
Expresidente del BCIE sugiere a Asfura suspender el impuesto al diésel

Mossi planteó focalizar el subsidio en el diésel y recortar gastos innecesarios del presupuesto nacional para financiar la medida.

Tegucigalpa, Honduras. El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, sugirió al gobierno del presidente Nasry Asfura focalizar los subsidios en el diésel durante un año, con el objetivo de reducir su impacto en la inflación y evitar mayores aumentos en el costo de vida de los hondureños.

A través de sus redes sociales, Mossi recomendó al mandatario suspender el impuesto aplicado a este combustible por el resto del año y compensar la reducción de ingresos mediante recortes a gastos que consideró innecesarios dentro del Presupuesto General de la República.

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“Estimado señor Presidente, gentilmente focalice el subsidio en el diésel, donde tiene un impacto elevado en la inflación de Honduras. Suspenda el impuesto a este combustible por el resto del año, y sacrificamos gastos innecesarios del presupuesto nacional”, expresó el exfuncionario.

Mossi también manifestó su preocupación por el incremento sostenido en el precio del diésel y sus efectos en el sector transporte y la población hondureña, quienes deben enfrentar aumentos generalizados en los precios de bienes y servicios.

“El precio del diésel sigue al alza, me pregunto hasta cuándo en Honduras el sector transporte y población estarán dispuestos a absorber los aumentos generalizados de precios que vienen”, cuestionó.

Nuevo aumento a los combustibles a partir del lunes 14 de septiembre en Honduras

La propuesta del expresidente del BCIE ocurre luego del nuevo aumento en el precio de los combustibles que entró en vigencia este lunes 14 de septiembre de 2026, según la estructura publicada por la Secretaría de Energía.

En Tegucigalpa, el diésel registró un incremento de 2.32 lempiras por galón, por lo que su precio pasó a 148.01 lempiras. Este combustible cuenta con un apoyo económico temporal de 4.35 lempiras por galón. Mientras tanto, en la zona norte del país, el diésel aumentó 2.25 lempiras y pasó a costar 143.83 lempiras por galón.

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Kevin Menjivar
Kevin Menjivar

Licenciado en Periodismo. Graduado de Ceutec. Redacta desde 2020 sobre política, sucesos y otras temáticas de índole nacional para el portal web de Diario LA PRENSA.

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