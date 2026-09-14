Salomón Ordóñez: “Es un problema serio... El Cajón perdió 50% de su capacidad”

San Pedro Sula, Honduras

Ante este panorama, LA PRENSA conversó con Salomón Ordóñez, experto en temas de energía y exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) , sobre los efectos de la sequía en el suministro eléctrico, las perspectivas para 2027 y las acciones en las que deben trabajar las autoridades.

El escenario podría complicarse aún más por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño. Los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) apuntan a que el fenómeno podría alcanzar una intensidad muy fuerte hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.

La sequía que se avecina podría poner a prueba el suministro de agua y energía eléctrica en Honduras durante los próximos meses. La reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas amenazan con disminuir la disponibilidad de agua en ríos, quebradas y embalses, lo que elevaría la presión sobre la generación hidroeléctrica.

Ordóñez también se refirió a la crisis que se vive en norte y atlántico del país, donde están teniendo racionamientos por la falta de combustible en las centrales privadas de arrendamiento, la caída abrupta en la producción solar y la inoperatividad por mantenimiento de las subestaciones Cañaveral y Río Lindo, de acuerdo a lo informado por el Centro Nacional de Despacho (CND).

Sobre los resultados o efectos de la reforma eléctrica, dijo que comenzarán a verse en un período de dos a tres años. Estas fueron sus declaraciones.

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¿Qué impacto tendrá en la generación de energía eléctrica la sequía producto del fenómeno de El Niño?

El fenómeno de El Niño también está afectando al resto de Centroamérica. Es preocupante que esto se extienda hasta mayo, porque el hecho de que llegue hasta febrero, ya es dañino. Si no llueve en estos meses, las únicas represas que tenemos nosotros que tienen embalse y que, por lo tanto, pueden acumular agua en la época de invierno, cuando llueve, y sostener de forma firme la potencia y energía en verano se verían totalmente estresadas.

Es un problema serio para Honduras, porque el nivel de la hidroeléctrica El Cajón está en estrés. La capacidad ha bajado sustancialmente de 300 MW a menos de 150 MW, una reducción en la potencia que representa el 50%. Estamos asumiendo que se va a recibir un poco de lluvia y, aun así, esto es un problema.

¿Por qué es tan preocupante que el fenómeno de El Niño se extienda?

Si El Niño se extiende todo el siguiente verano, esto sigue siendo un problema para la hidroeléctrica El Cajón porque es una planta barata, porque es agua, es pública y está pagado el proyecto. Si hoy se dejan de producir 150 MW, aunque no haya racionamientos, los tienen que comprar en algún lado y esa es producción térmica; está sustituyendo un kilovatio más caro.

¿Si se resuelve el problema del diésel para poner a trabajar las plantas privadas en arrendamiento se mejora el problema de los apagones?

Probablemente, una vez que se resuelva el problema del abastecimiento de diésel para las plantas arrendadas, no tengamos excesos de apagones incluso en el verano próximo. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que, al estar operando todas las plantas térmicas de búnker y diésel, el costo es bastante alto para la Enee.

Yo calculo que, en 30 días, no más de eso, debería estar arreglado el problema del diésel, pero lo más preocupante no es lo que está pasando en estos momentos; el momento más duro será de febrero en adelante.

Las subestaciones y centrales hidroeléctricas Cañaveral y Río Lindo se encuentran fuera de operación debido a trabajos de mantenimiento mayor y repotenciación (overhaul). ¿Qué impacto tiene que no estén operando?

Es una planta muy importante. Estas plantas, por cierto, el kilovatio hora de estas plantas es el más barato de Honduras, sea privado, público, térmico o renovable. Cañaveral y Río Lindo es el proyecto que produce el kilovatio más eficiente, incluso que El Cajón.

Repito, el momento más duro será de febrero en adelante. Para esa época ya deberíamos contar con Cañaveral y Río Lindo con unos 100 MW. Es una buena noticia. El Cajón sí estará estresado, probablemente no contemos con los 300 MW, probablemente 150 MW.

Pasaremos un verano apretado, pero no con tanto racionamiento si están operando las plantas térmicas, pero el costo es alto. Podrían darse interrupciones por calentamiento en las líneas de distribución por el calor excesivo causado por El Niño.