Calles cerradas en San Pedro Sula este lunes por los desfiles patrios

San Pedro Sula. La Municipalidad de San Pedro Sula confirmó las calles que permanecerán cerradas este lunes 14 de septiembre, debido al desfile de los Centros de Educación Básica, como parte de las actividades por las Fiestas Patrias.

De acuerdo con el mapa divulgado por las autoridades, el cierre está previsto a partir de las 6:00 de la mañana, horario en el que comenzará el recorrido de los estudiantes.