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Calles cerradas en San Pedro Sula este lunes por los desfiles patrios

Estas serán las calles cerradas en San Pedro Sula por los desfiles de los Centros de Educación Básica este lunes 14 de septiembre.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 18:54 -
  • Redacción La Prensa
Calles cerradas en San Pedro Sula este lunes por los desfiles patrios

Por esta razón, los conductores deberán tomar precauciones y buscar rutas alternas para evitar congestionamientos en el centro de la ciudad durante el desarrollo de la actividad cívica.

San Pedro Sula. La Municipalidad de San Pedro Sula confirmó las calles que permanecerán cerradas este lunes 14 de septiembre, debido al desfile de los Centros de Educación Básica, como parte de las actividades por las Fiestas Patrias.

De acuerdo con el mapa divulgado por las autoridades, el cierre está previsto a partir de las 6:00 de la mañana, horario en el que comenzará el recorrido de los estudiantes.

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La ruta tendrá como punto de inicio las instalaciones de Diario LA PRENSA y avanzará hasta la Plaza de las Banderas, donde finalizará el desfile. El recorrido contempla el desplazamiento por la 3 avenida hasta conectar con la 1 calle, vía que conduce hacia la Plaza de las Banderas.

Por esta razón, los conductores deberán tomar precauciones y buscar rutas alternas para evitar congestionamientos en el centro de la ciudad durante el desarrollo de la actividad cívica.

Mapa oficial compartido por la municipalidad de San Pedro Sula.

Mapa oficial compartido por la municipalidad de San Pedro Sula.

La jornada corresponde al desfile de los Centros de Educación Básica y está programada para este lunes 14 de septiembre a partir de las 6:00 a. m.

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