Con fervor y color arrancan los desfiles patrios en San Pedro Sula

San Pedro Sula. Las autoridades del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) dieron a conocer los puntos de partida y la programación oficial para los desfiles programados durante las fiestas patrias del 13, 14 y 15 de septiembre. Los festejos arrancaron este domingo con el vistoso recorrido del nivel de educación prebásica. Las delegaciones de los pequeños de jardín de niños iniciaron su marcha desde la primera calle, primera avenida, exactamente frente a las instalaciones del Ferrocarril Nacional.

Por su parte, las delegaciones de educación básica y media tendrán su punto de salida el 14 y 15 de septiembre en la tercera avenida, sexta calle, en las cercanías de las oficinas de Diario LA PRENSA. El orden protocolario comenzará con el despliegue de la Escolta de Banderas, seguido por las autoridades del COCIP, la Academia de Policía y las fuerzas vivas de la ciudad. A continuación, decenas de centros educativos públicos y privados marcharán para conmemorar las festividades patrias.



