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Con fervor y color arrancan los desfiles patrios en San Pedro Sula

Las autoridades locales del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) definieron los puntos de partida y el orden de salida de las escuelas y colegios que engalanarán las calles sampedranas

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 07:05 -
  • David Venegas
Con fervor y color arrancan los desfiles patrios en San Pedro Sula

Los pequeños del Centro de Educación Prebásica Municipal 10 de Septiembre hacen el recorrido de los jardines de niños durante los desfiles conmemorativos en San Pedro Sula. Fotografía LA PRENSA.

San Pedro Sula. Las autoridades del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) dieron a conocer los puntos de partida y la programación oficial para los desfiles programados durante las fiestas patrias del 13, 14 y 15 de septiembre.

Los festejos arrancaron este domingo con el vistoso recorrido del nivel de educación prebásica. Las delegaciones de los pequeños de jardín de niños iniciaron su marcha desde la primera calle, primera avenida, exactamente frente a las instalaciones del Ferrocarril Nacional.

Una banda de guerra escolar durante el arranque de los desfiles patrios. Fotografía LA PRENSA.

Una banda de guerra escolar durante el arranque de los desfiles patrios. Fotografía LA PRENSA.

Por su parte, las delegaciones de educación básica y media tendrán su punto de salida el 14 y 15 de septiembre en la tercera avenida, sexta calle, en las cercanías de las oficinas de Diario LA PRENSA.

El orden protocolario comenzará con el despliegue de la Escolta de Banderas, seguido por las autoridades del COCIP, la Academia de Policía y las fuerzas vivas de la ciudad. A continuación, decenas de centros educativos públicos y privados marcharán para conmemorar las festividades patrias.

  • Lista de los institutos que participarán en los desfiles del 14 de septiembre. Diario La Prensa

    Lista de los institutos que participarán en los desfiles del 14 de septiembre. Diario La Prensa
  • Lista de los institutos que participarán en los desfiles del 15 de septiembre. Diario La Prensa

    Lista de los institutos que participarán en los desfiles del 15 de septiembre. Diario La Prensa

En el nivel básico encabezarán el recorrido instituciones como el CEBNG Galileo, CEBNG Enmanuel, CEBG República de Colombia y CEBNG Campamento de Judá, sumando más de 20 centros de educación básica que mostrarán el fervor estudiantil.

El cierre estará a cargo de los institutos de educación media, un bloque en el que participarán destacadas delegaciones como el CEMNG Kiddy Kat Morazanni, CEMNG María Auxiliadora, CEMNG Rey Jesús, CEMNG República de Honduras, entre otros.

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Redacción web
David Venegas

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