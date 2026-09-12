Acción Social del Congreso entrega ayuda a adultos mayores en Olanchito

Olanchito, Yoro. La directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Congreso Nacional, Yohana Estrada de Zambrano, visitó este sábado el Hogar del Adulto Mayor Caridad Posas Viuda de Ponce, en Olanchito, Yoro, donde entregó kits de higiene y artículos de primera necesidad para 25 adultos mayores. Durante la jornada, Estrada de Zambrano compartió con los adultos mayores que reciben atención en el centro y conoció de cerca algunas de las necesidades que enfrentan, como parte del acercamiento impulsado por el despacho legislativo. La ayuda entregada está conformada por kits de higiene y artículos de primera necesidad destinados a beneficiar a los 25 adultos mayores atendidos actualmente en el hogar.

Según el Despacho de Acción Social y Esperanza, este tipo de entregas forma parte de las acciones orientadas a brindar apoyo y bienestar a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. La visita también permitió a la funcionaria conocer las principales necesidades de los adultos mayores y del centro que les brinda atención, con el propósito de identificar posibles acciones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estrada de Zambrano destacó durante la actividad el compromiso del Congreso Nacional con los sectores que requieren acompañamiento y apoyo, particularmente las personas adultas mayores.

Acciones de apoyo social

“Somos un Congreso de puertas abiertas y seguiremos apoyando a las personas que más lo necesitan”, expresó la directora del Despacho de Acción Social y Esperanza durante su visita al hogar. La entrega de los insumos se realizó en el marco de las acciones de apoyo social que impulsa el despacho, con énfasis en la atención de personas y comunidades consideradas vulnerables.