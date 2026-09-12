Video muestra momentos previos al ataque contra los hermanos en Santa Rita, Copán

Santa Rita, Copán. Una nueva grabación difundida en redes sociales muestra los momentos previos al ataque armado en el que murieron los hermanos Lito y Miguel Cuestas, en el sector de El Campamento, municipio de Santa Rita, Copán. Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Lito Cuestas y Miguel Cuestas, originarios de la comunidad de Las Mesas. Ambos fueron atacados a disparos por sujetos armados, de acuerdo con los reportes conocidos sobre el hecho. El doble crimen habría ocurrido en las inmediaciones de un establecimiento comercial y, según una de las versiones preliminares, los hermanos se encontraban dentro de un taller cuando fueron atacados. Sus cuerpos quedaron a la orilla de la carretera internacional CA-11.

Las imágenes de una cámara de seguridad captaron parte de lo ocurrido. En la grabación se observa a un hombre acercarse al lugar donde se encontraban las víctimas y posteriormente huir, aunque las circunstancias que rodearon el ataque todavía deben ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Momentos previos al ataque

Otra grabación que circula en redes sociales muestra momentos previos al ataque. El material ha generado reacciones entre usuarios y familiares, pero su contenido y la secuencia exacta de los acontecimientos deberán ser verificados por las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De acuerdo con la información preliminar, el hecho habría estado precedido por un conflicto que posteriormente escaló hasta terminar en el ataque armado. Sin embargo, todavía no se ha establecido oficialmente cuál fue el origen de la confrontación ni el móvil del doble asesinato. Familiares de los hermanos Cuestas también han difundido imágenes de personas que, según sus denuncias, podrían estar relacionadas con el crimen. Las identidades y cualquier responsabilidad penal atribuida a estas personas deberán ser confirmadas por las autoridades.