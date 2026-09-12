Docentes regresarán a las aulas el viernes 18 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Educación informó que los docentes de todos los centros educativos del país reanudarán las actividades académicas con normalidad el viernes 18 de septiembre de 2026, luego de los desfiles patrios y los asuetos concedidos por las fiestas patrias y el Día del Maestro.

El calendario establecido por la Secretaría contempla varias jornadas relacionadas con las celebraciones del 205 aniversario de la Independencia de Honduras. El lunes 14 de septiembre se desarrollarán las actividades preparatorias para los desfiles y actos culturales programados en cada centro educativo.

Para el martes 15 de septiembre están previstos los desfiles patrios y actos culturales en los centros educativos, como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de Independencia de Honduras.

Posteriormente, el miércoles 16 de septiembre se concederá asueto a todo el personal docente, según lo establecido en el comunicado oficial. La medida fue anunciada como un reconocimiento a la labor y participación de los maestros en la organización y desarrollo de las actividades cívicas.

El jueves 17 de septiembre también será día libre para los docentes, debido al feriado establecido en conmemoración del Día del Maestro Hondureño. La Secretaría destacó la importancia del trabajo que realiza el magisterio en la formación integral de las nuevas generaciones.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La principal aclaración del calendario corresponde al viernes 18 de septiembre. Ese día, los centros educativos de todo el país deberán reanudar sus actividades académicas con normalidad y continuar con el calendario escolar vigente.