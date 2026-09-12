Docentes regresarán a las aulas el viernes 18 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Educación informó que los docentes de todos los centros educativos del país reanudarán las actividades académicas con normalidad el viernes 18 de septiembre de 2026, luego de los desfiles patrios y los asuetos concedidos por las fiestas patrias y el Día del Maestro.
El calendario establecido por la Secretaría contempla varias jornadas relacionadas con las celebraciones del 205 aniversario de la Independencia de Honduras. El lunes 14 de septiembre se desarrollarán las actividades preparatorias para los desfiles y actos culturales programados en cada centro educativo.
Para el martes 15 de septiembre están previstos los desfiles patrios y actos culturales en los centros educativos, como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de Independencia de Honduras.
Posteriormente, el miércoles 16 de septiembre se concederá asueto a todo el personal docente, según lo establecido en el comunicado oficial. La medida fue anunciada como un reconocimiento a la labor y participación de los maestros en la organización y desarrollo de las actividades cívicas.
El jueves 17 de septiembre también será día libre para los docentes, debido al feriado establecido en conmemoración del Día del Maestro Hondureño. La Secretaría destacó la importancia del trabajo que realiza el magisterio en la formación integral de las nuevas generaciones.
La principal aclaración del calendario corresponde al viernes 18 de septiembre. Ese día, los centros educativos de todo el país deberán reanudar sus actividades académicas con normalidad y continuar con el calendario escolar vigente.
Clases se retornan el viernes 18
De esta manera, el período de actividades patrias y los días de descanso para el personal docente no se extenderá hasta el lunes 21 de septiembre. De acuerdo con la comunicación oficial, las clases y demás actividades académicas deberán retomarse el viernes 18.
La Secretaría de Educación señaló que las disposiciones fueron adoptadas para garantizar la organización y participación de la comunidad educativa en las actividades cívicas conmemorativas de las fiestas patrias 2026.
La institución también reconoció el compromiso, dedicación, responsabilidad y espíritu cívico demostrado por los docentes durante la preparación y desarrollo de las actividades patrias.
Con el retorno a las aulas el viernes 18 de septiembre, los centros educativos deberán dar continuidad al calendario escolar establecido. La Secretaría reiteró que estas actividades buscan fortalecer entre los estudiantes el amor a la patria, el respeto por los símbolos nacionales y los valores que identifican a Honduras.