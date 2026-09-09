Listado: así desfilarán escuelas y colegios los días 14 y 15 de septiembre en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades departamentales de Educación confirmaron la lista oficial de los centros educativos que participarán en los Desfiles Patrios 2026, como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de independencia de Honduras.

En San Pedro Sula, 56 centros educativos han sido incluidos en la programación oficial y participarán en las jornadas cívicas previstas para el 14 y 15 de septiembre, de acuerdo con el orden establecido por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP).

Las celebraciones comenzarán el domingo 13 de septiembre, cuando los niños de educación prebásica serán los encargados de abrir las actividades patrias. El recorrido iniciará en las instalaciones del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y culminará en Plaza Las Banderas.