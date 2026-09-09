Listado: así desfilarán escuelas y colegios los días 14 y 15 de septiembre en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades departamentales de Educación confirmaron la lista oficial de los centros educativos que participarán en los Desfiles Patrios 2026, como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de independencia de Honduras.
En San Pedro Sula, 56 centros educativos han sido incluidos en la programación oficial y participarán en las jornadas cívicas previstas para el 14 y 15 de septiembre, de acuerdo con el orden establecido por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP).
Las celebraciones comenzarán el domingo 13 de septiembre, cuando los niños de educación prebásica serán los encargados de abrir las actividades patrias. El recorrido iniciará en las instalaciones del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y culminará en Plaza Las Banderas.
El lunes 14 de septiembre corresponderá el turno a los centros de educación básica, en una jornada que estará encabezada por las autoridades educativas y que contará con la participación especial del Instituto Municipal de Educación Especial (Imdee).
Los estudiantes de los diferentes centros educativos recorrerán las principales calles de la ciudad para rendir homenaje a la patria y conmemorar un nuevo aniversario de la independencia.
La jornada principal se desarrollará el martes 15 de septiembre, Día de la Independencia, con la participación de más de 30 institutos de educación media.
El desfile contará además con la presencia de dos bandas invitadas de Colombia, la escolta del Liceo Militar de Honduras y un espectáculo especial de bandas, que formará parte de los atractivos de la celebración.
De acuerdo con Suyapa Coto Enamorado, directora municipal de Educación de San Pedro Sula, una de las agrupaciones colombianas se integrará al Instituto José Trinidad Reyes (JTR) al final del recorrido.
De esta manera, estudiantes de prebásica, básica y educación media se sumarán durante tres días a las actividades cívicas que llenarán de color, música y fervor patriótico las calles de San Pedro Sula.