  1. Inicio
  2. · San Pedro

Listado: así desfilarán escuelas y colegios los días 14 y 15 de septiembre en SPS

Unos 56 centros educativos participarán en las actividades cívicas del 14 y 15 de septiembre, mientras que los niños de prebásica abrirán las celebraciones el domingo 13

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Laura Amaya
Listado: así desfilarán escuelas y colegios los días 14 y 15 de septiembre en SPS

Las autoridades de Educación esperan la participación de más de 50 centros educativos en las Fiestas Patrias 2026 en la ciudad industrial y aseguran que este año buscan marcar la diferencia con una celebración llena de civismo y fervor patrio.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Las autoridades departamentales de Educación confirmaron la lista oficial de los centros educativos que participarán en los Desfiles Patrios 2026, como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de independencia de Honduras.

En San Pedro Sula, 56 centros educativos han sido incluidos en la programación oficial y participarán en las jornadas cívicas previstas para el 14 y 15 de septiembre, de acuerdo con el orden establecido por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP).

Las celebraciones comenzarán el domingo 13 de septiembre, cuando los niños de educación prebásica serán los encargados de abrir las actividades patrias. El recorrido iniciará en las instalaciones del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y culminará en Plaza Las Banderas.

“Nunca es tarde para aprender”: colegiales sampedranos desfilan por la alfabetización

El lunes 14 de septiembre corresponderá el turno a los centros de educación básica, en una jornada que estará encabezada por las autoridades educativas y que contará con la participación especial del Instituto Municipal de Educación Especial (Imdee).

Esta es la lista oficial con el orden de participación de las instituciones que desfilarán el 14 de septiembre en San Pedro Sula.

Esta es la lista oficial con el orden de participación de las instituciones que desfilarán el 14 de septiembre en San Pedro Sula.

 (Foto: LA PRENSA)

Los estudiantes de los diferentes centros educativos recorrerán las principales calles de la ciudad para rendir homenaje a la patria y conmemorar un nuevo aniversario de la independencia.

La jornada principal se desarrollará el martes 15 de septiembre, Día de la Independencia, con la participación de más de 30 institutos de educación media.

Estudiante desfiló con su bebé en brazos: así fue la jornada por el día de la Alfabetización

El desfile contará además con la presencia de dos bandas invitadas de Colombia, la escolta del Liceo Militar de Honduras y un espectáculo especial de bandas, que formará parte de los atractivos de la celebración.

En el marco de las Fiestas Patrias, estos son los institutos que participarán en los desfiles del 15 de septiembre. La jornada iniciará a las 6:00 a. m., con punto de partida frente a las instalaciones de Diario LA PRENSA y recorrido hasta Plaza Las Banderas.

En el marco de las Fiestas Patrias, estos son los institutos que participarán en los desfiles del 15 de septiembre. La jornada iniciará a las 6:00 a. m., con punto de partida frente a las instalaciones de Diario LA PRENSA y recorrido hasta Plaza Las Banderas.

 (Foto: LA PRENSA)

De acuerdo con Suyapa Coto Enamorado, directora municipal de Educación de San Pedro Sula, una de las agrupaciones colombianas se integrará al Instituto José Trinidad Reyes (JTR) al final del recorrido.

De esta manera, estudiantes de prebásica, básica y educación media se sumarán durante tres días a las actividades cívicas que llenarán de color, música y fervor patriótico las calles de San Pedro Sula.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Laura Amaya

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias