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“Nunca es tarde para aprender”: colegiales sampedranos desfilan por la alfabetización

Más de 100 centros educativos participaron en la actividad, que promovió el acceso a la lectura y la escritura como herramientas para transformar la vida de jóvenes y adultos

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 10:35 -
  • Laura Amaya
“Nunca es tarde para aprender”: colegiales sampedranos desfilan por la alfabetización

Más de 100 centros educativos participaron en San Pedro Sula en el desfile por el Día Internacional de la Alfabetización, con mensajes a favor de la educación.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA

SAN PEDRO SULA, Honduras. Con banderas, pancartas y mensajes que resaltaron el valor de aprender a leer y escribir, estudiantes y docentes de más de un centenar de centros educativos participaron en el desfile conmemorativo del Día Internacional de la Alfabetización.

La actividad se desarrolló en el centro de San Pedro Sula y estuvo marcada por el fervor cívico y el compromiso de las instituciones educativas con la formación de jóvenes y adultos. El desfile también sirvió como antesala a las celebraciones del 15 de septiembre.

El recorrido comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana en la tercera avenida del centro de la ciudad y culminó en la Plaza de las Banderas, donde los participantes mostraron pancartas con mensajes alusivos a la importancia de la educación y la alfabetización.

“Leer es comprender, es crecer”, “La educación no tiene edad, los sueños tampoco”, “Cada palabra aprendida es un logro en la vida” y “Nunca es tarde para aprender a leer y escribir” fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse durante la jornada.

Suyapa Coto, directora municipal de Educación, explicó a LA PRENSA que la actividad estaba contemplada dentro del calendario de las fiestas patrias para conmemorar, cada 8 de septiembre, el Día Internacional de la Alfabetización.

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Coto señaló que inicialmente se esperaba la participación de unos 50 institutos gubernamentales y no gubernamentales; sin embargo, la convocatoria superó las expectativas y finalmente participaron más de 100 centros educativos.

Con alegría, entusiasmo y espíritu cívico, los jóvenes disfrutaron del desfile por el Día Internacional de la Alfabetización.

Con alegría, entusiasmo y espíritu cívico, los jóvenes disfrutaron del desfile por el Día Internacional de la Alfabetización.

 (Foto: Héctor Paz/LA PRENSA)

“Alfabetizar es sembrar conocimiento para cosechar libertad” fue otro de los mensajes que acompañó el desfile, en una jornada que buscó destacar que el aprendizaje de la lectura y la escritura constituye una herramienta fundamental para el desarrollo personal y social.

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La conmemoración tiene como referencia el reconocimiento de la alfabetización como un derecho humano fundamental. En 1966, la Unesco proclamó el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización.

Las autoridades educativas departamentales, acompañadas por la escolta de banderas del Liceo Militar de Honduras, encabezaron el recorrido por las calles del centro sampedrano.

Con pancartas y mensajes a favor de la educación, los estudiantes recorrieron las calles del centro de San Pedro Sula.

Con pancartas y mensajes a favor de la educación, los estudiantes recorrieron las calles del centro de San Pedro Sula.

 (Foto: Héctor Paz/LA PRENSA)

El director departamental de Educación destacó el entusiasmo de los participantes y señaló que la jornada representa el inicio de las actividades que anteceden a los tradicionales desfiles patrios.

Durante el recorrido participaron instituciones como el Instituto Tecnológico en Administración de Empresas (Intae), Instituto Primero de Mayo, Rey Jesús, Kiddy Kat & Morazzanni, Técnico Sanpedrano, Instituto Santo Tomás, Escuela Iberoamericana, Instituto San Ángel, Ágape, Monte Gerizim, Don Bosco, Instituto Hondureño de Educación por Radio (Iher), Happy Kids Christian Academy y el Liceo Militar de Honduras.

También se sumaron instituciones vicentinas, entre ellas el San Vicente de Paúl de Sula, el Cristiano Vicentino, el Instituto Serán y la Escuela Franciscana.

La licenciada Suyapa Coto, directora municipal de Educación, explicó a LA PRENSA que a última hora se incorporaron más centros educativos, superando la cantidad prevista inicialmente en la lista de participantes.

La licenciada Suyapa Coto, directora municipal de Educación, explicó a LA PRENSA que a última hora se incorporaron más centros educativos, superando la cantidad prevista inicialmente en la lista de participantes.

 (Foto: Héctor Paz/LA PRENSA)

Con música, banderas y pancartas, los estudiantes recorrieron las calles en un ambiente de tranquilidad y civismo. La jornada concluyó en la Plaza de las Banderas, donde quedó plasmado el mensaje de que aprender no tiene edad y que la educación continúa siendo una de las principales herramientas para abrir oportunidades.

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Laura Amaya

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