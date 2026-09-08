“Nunca es tarde para aprender”: colegiales sampedranos desfilan por la alfabetización

SAN PEDRO SULA, Honduras. Con banderas, pancartas y mensajes que resaltaron el valor de aprender a leer y escribir, estudiantes y docentes de más de un centenar de centros educativos participaron en el desfile conmemorativo del Día Internacional de la Alfabetización.

La actividad se desarrolló en el centro de San Pedro Sula y estuvo marcada por el fervor cívico y el compromiso de las instituciones educativas con la formación de jóvenes y adultos. El desfile también sirvió como antesala a las celebraciones del 15 de septiembre.

El recorrido comenzó alrededor de las 7:00 de la mañana en la tercera avenida del centro de la ciudad y culminó en la Plaza de las Banderas, donde los participantes mostraron pancartas con mensajes alusivos a la importancia de la educación y la alfabetización.

“Leer es comprender, es crecer”, “La educación no tiene edad, los sueños tampoco”, “Cada palabra aprendida es un logro en la vida” y “Nunca es tarde para aprender a leer y escribir” fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse durante la jornada.

Suyapa Coto, directora municipal de Educación, explicó a LA PRENSA que la actividad estaba contemplada dentro del calendario de las fiestas patrias para conmemorar, cada 8 de septiembre, el Día Internacional de la Alfabetización.