Alcoholemia y multas, así endurecen controles viales en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Los operativos de control vial implementados desde julio en distintos puntos de San Pedro Sula han contribuido a reducir los accidentes de tránsito en las últimas semanas, según las autoridades de Vialidad y Transporte, que mantienen controles para detectar a conductores que circulan bajo los efectos del alcohol o incumplen la Ley de Tránsito.

Las denominadas brigadas de seguridad vial incluyen pruebas de alcoholemia y toxicológicas, además de la revisión de licencias de conducir y documentos de los vehículos. Los operativos se desarrollan en puntos estratégicos de la ciudad industrial como parte de las medidas de prevención.

Jairo Ramos, subcomisionado de Vialidad y Transporte de la zona noroccidental, afirmó que los controles han generado resultados positivos y han contribuido a disminuir la incidencia de accidentes viales durante las últimas semanas.

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, 24 conductores han sido sancionados tras dar positivo a las pruebas de alcoholemia, mientras que 39 licencias de conducir han sido decomisadas, la mayoría por circular bajo los efectos del alcohol.

Solo durante los primeros días de septiembre, los agentes han decomisado 346 licencias de conducir por diferentes infracciones contempladas en la Ley de Tránsito.