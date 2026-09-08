Alcoholemia y multas, así endurecen controles viales en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Los operativos de control vial implementados desde julio en distintos puntos de San Pedro Sula han contribuido a reducir los accidentes de tránsito en las últimas semanas, según las autoridades de Vialidad y Transporte, que mantienen controles para detectar a conductores que circulan bajo los efectos del alcohol o incumplen la Ley de Tránsito.
Las denominadas brigadas de seguridad vial incluyen pruebas de alcoholemia y toxicológicas, además de la revisión de licencias de conducir y documentos de los vehículos. Los operativos se desarrollan en puntos estratégicos de la ciudad industrial como parte de las medidas de prevención.
Jairo Ramos, subcomisionado de Vialidad y Transporte de la zona noroccidental, afirmó que los controles han generado resultados positivos y han contribuido a disminuir la incidencia de accidentes viales durante las últimas semanas.
De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, 24 conductores han sido sancionados tras dar positivo a las pruebas de alcoholemia, mientras que 39 licencias de conducir han sido decomisadas, la mayoría por circular bajo los efectos del alcohol.
Solo durante los primeros días de septiembre, los agentes han decomisado 346 licencias de conducir por diferentes infracciones contempladas en la Ley de Tránsito.
Los controles también se han concentrado en los conductores de motocicletas. Alrededor de 14 motocicletas han sido decomisadas debido a diferentes infracciones, entre ellas la falta de licencia de conducir y que el conductor sea menor de edad.
Ramos señaló que durante las últimas semanas no se han registrado personas detenidas como resultado de los operativos establecidos en San Pedro Sula.
Para las autoridades, el fortalecimiento de los controles representa una medida preventiva encaminada a reducir los accidentes, especialmente aquellos con consecuencias fatales. Según el subcomisionado, la incidencia de estos hechos ha disminuido en comparación con meses anteriores, aunque no proporcionó una cifra porcentual de reducción.
Los operativos continuarán en diferentes sectores de la ciudad. Además, las autoridades ya trabajan en el plan estratégico de seguridad vial para el feriado morazánico, periodo en el que se prevé un incremento en la circulación de vehículos y motocicletas.
Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y portar la documentación correspondiente para prevenir accidentes y sanciones.