Más policías y vehículos blindados: así reforzarán la seguridad en SPS

San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Seguridad anunció una nueva fase operativa en San Pedro Sula tras una reunión con representantes del sector empresarial y autoridades policiales del valle de Sula, en la que se analizaron los principales desafíos de seguridad que enfrenta la ciudad.

El encuentro, encabezado por el secretario de Seguridad, Gerson Onán Velásquez, permitió definir acciones para fortalecer la presencia policial, mejorar los recursos operativos y reforzar la coordinación con la empresa privada en sectores considerados prioritarios.

Durante la reunión se acordó reforzar la coordinación entre la Policía y el sector empresarial, además de incrementar los recursos operativos para atender las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.

Velásquez señaló que San Pedro Sula enfrenta importantes desafíos en materia de criminalidad y extorsión y mencionó recientes ataques contra unidades policiales en sectores como Chamelecón y Rivera Hernández.

El funcionario indicó que la Secretaría de Seguridad trabaja en la adquisición de equipamiento especializado y vehículos blindados para fortalecer la capacidad de respuesta de los agentes durante operaciones en zonas de alta incidencia delictiva.