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Más policías y vehículos blindados: así reforzarán la seguridad en SPS

La capital industrial será escenario de un nuevo despliegue policial para enfrentar la criminalidad, la extorsión y otros delitos. Ministro de Seguridad quiere comprar más Black Mamba

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 15:15 -
  • Laura Amaya
Más policías y vehículos blindados: así reforzarán la seguridad en SPS

El secretario de Seguridad, Gerson Onán Velásquez, sostuvo una reunión con autoridades policiales y representantes del sector empresarial del Valle de Sula.

 Foto: Cortesia

San Pedro Sula, Honduras. La Secretaría de Seguridad anunció una nueva fase operativa en San Pedro Sula tras una reunión con representantes del sector empresarial y autoridades policiales del valle de Sula, en la que se analizaron los principales desafíos de seguridad que enfrenta la ciudad.

El encuentro, encabezado por el secretario de Seguridad, Gerson Onán Velásquez, permitió definir acciones para fortalecer la presencia policial, mejorar los recursos operativos y reforzar la coordinación con la empresa privada en sectores considerados prioritarios.

Durante la reunión se acordó reforzar la coordinación entre la Policía y el sector empresarial, además de incrementar los recursos operativos para atender las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.

Velásquez señaló que San Pedro Sula enfrenta importantes desafíos en materia de criminalidad y extorsión y mencionó recientes ataques contra unidades policiales en sectores como Chamelecón y Rivera Hernández.

El funcionario indicó que la Secretaría de Seguridad trabaja en la adquisición de equipamiento especializado y vehículos blindados para fortalecer la capacidad de respuesta de los agentes durante operaciones en zonas de alta incidencia delictiva.

Más policías y vehículos blindados: así reforzarán la seguridad en SPS
(Foto: LA PRENSA)

Según explicó, se contempla adquirir vehículos blindados más livianos que los conocidos como Black Mamba, con características que permitan movilizarse y realizar operaciones especiales en terrenos donde existe una alta concentración de violencia.

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La medida, dijo, también busca brindar mayor protección a los policías que participan en los operativos.

La nueva estrategia contempla una intervención directa en barrios y colonias identificados como vulnerables, además de una mayor supervisión de los principales corredores del transporte urbano e interurbano de San Pedro Sula.

Las autoridades señalaron que estas acciones responden a las demandas planteadas por empresarios, comerciantes y ciudadanos sampedranos, quienes han solicitado mayor presencia policial y mejores condiciones de seguridad.

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En la reunión participaron el comisionado de Policía Eduardo Enrique Lanza Lozano, el subcomisionado Jairo Ramos, de Vialidad y Transporte, así como empresarios de la zona norte.

Las autoridades anunciaron el fortalecimiento de la presencia policial y los recursos operativos para mejorar la seguridad en San Pedro Sula

Las autoridades anunciaron el fortalecimiento de la presencia policial y los recursos operativos para mejorar la seguridad en San Pedro Sula

 (Foto: Cortesía )

La Secretaría de Seguridad informó que la coordinación con el sector privado continuará como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en San Pedro Sula y el valle de Sula.

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Redacción web
Laura Amaya

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