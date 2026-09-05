Olancho FC ya tiene nuevo técnico: reemplaza a Wilson Molina y regresa al club

Juticalpa, Olancho.

Olancho FC ya tiene nuevo entrenador. DIARIO LA PRENSA conoció que el argentino Mauro De Giobbi tomará las riendas de los Potros, en una decisión que se produce apenas horas después de la salida de Wilson Molina del banquillo olanchano en plena jornada 6 del torneo Apertura 2026. El estratega regresa a una institución que ya conoce y donde tuvo una primera experiencia en el fútbol hondureño.

El entrenador sudamericano ya había dirigido a los Potros durante el Apertura 2023 de la Liga Nacional, cuando llegó para reemplazar a José Humberto Rivera. En aquella etapa, el argentino también había formado parte del cuerpo técnico como preparador físico y posteriormente asumió la dirección del equipo.

Su regreso representa una apuesta por un entrenador que conoce el entorno de Potros, al plantel y las exigencias de la institución. En su primera etapa como técnico, De Giobbi debutó ante Motagua en el estadio Marcelo Tinoco y permaneció al frente del conjunto olanchano durante ese torneo.