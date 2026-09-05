Capturan a hondureño acusado de disparar contra su pareja embarazada

Puerto Lempira, Gracias a Dios. La Policía Nacional capturó este sábado 5 de septiembre a Juan Jeudiz Martínez Carias, de 28 años, señalado como presunto responsable de disparar contra su compañera de hogar embarazada en la comunidad de Krausirpi, municipio de Wampusirpi, Gracias a Dios.

La captura se realizó mediante labores de seguimiento y vigilancia desarrolladas por agentes policiales, quienes localizaron al sospechoso en Krausirpi. Durante el procedimiento también le decomisaron una escopeta calibre 12 milímetros, marca Hatsan.

Martínez Carias es señalado por los delitos de femicidio en su grado de tentativa acabada y porte ilegal de arma de fuego, en perjuicio de Leany Lacayo Rosa, de 24 años. La víctima se encontraba embarazada al momento del ataque.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió la noche del viernes 4 de septiembre. El sospechoso habría llegado a su vivienda y, luego de sostener una discusión con su pareja, presuntamente le disparó, provocándole heridas de gravedad.