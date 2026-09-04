Capturan a policía por muerte de Waldina Mejía: su arma es la principal prueba

Tegucigalpa, Honduras. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) informó este viernes 4 de septiembre que ejecutó la detención preventiva de Emilia Fernanda Rodríguez Armas, miembro de la Policía Nacional, señalada por la muerte de la infante de Marina Waldina Mejía Valle, ocurrida el 31 de agosto en Tegucigalpa.

Según el comunicado de la Atic, Emilia Fernanda Rodríguez llegó entre las 8:30 y 9:00 de la noche en una motocicleta a las inmediaciones de la Fuerza Naval, donde se encontraba Waldina Mejía ​​​​​​. La víctima abordó como copiloto y ambas se trasladaron hacia el sector de Nueva Aldea.

Durante el recorrido, según las diligencias investigativas, se produjo una discusión. La Atic sostiene que Emilia Fernanda Rodríguez habría utilizado su arma de reglamento y disparado en dos ocasiones contra Waldina Mejía, para posteriormente retirarse del lugar con rumbo desconocido.

La joven militar fue auxiliada y trasladada por personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 al Hospital Escuela Universitario. Pese a la atención médica, falleció a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Uno de los principales elementos de la investigación fue el análisis balístico realizado por especialistas de la Atic. De acuerdo con el informe, los casquillos encontrados en la escena fueron percutidos por el arma de reglamento que portaba Emilia Fernanda Rodríguez.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La Atic indicó que ese resultado permitió establecer un nexo entre el arma y el hecho investigado. Con base en los elementos de convicción recopilados y una resolución judicial, agentes del Departamento de Homicidios ejecutaron la detención de la policía.

El caso representa un giro en las primeras versiones sobre la muerte de Waldina Mejía. Inicialmente, se manejó que la joven, de 23 años, había sido atacada durante un supuesto asalto para despojarla de su motocicleta, pero la Policía Nacional posteriormente descartó esa hipótesis.

Antes de conocerse el resultado de la investigación de la Atic , la Policía había informado que Waldina Mejía salió de la Base Naval alrededor de las 5:00 de la tarde del 31 de agosto acompañada por otra persona. Tres equipos multidisciplinarios trabajaban en la reconstrucción de sus últimos movimientos y en la identificación de los responsables.

La investigación permanece abierta y la Atic aseguró que continuará realizando diligencias para esclarecer completamente el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes. Rodríguez quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional, mientras el proceso judicial avanza conforme a lo establecido por la ley.