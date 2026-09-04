Exfiscal cuestiona secretividad en el caso de Angie Peña: “¿Qué más quiere ocultar el Poder Judicial?”

Tegucigalpa, Honduras. La exfiscal Nilia Ramos cuestionó la decisión de mantener en secretividad el juicio contra los supuestos implicados en el caso de trata de personas relacionado con la desaparición de Angie Peña, cuyo proceso inicia este lunes, y aseguró que la medida podría impedir conocer quiénes más estarían vinculados. Ramos fue consultada sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar en secretividad el juicio y consideró que actualmente “no hay razón” para mantener bajo reserva el expediente. “Lo que están tratando de ocultar o evitar es que se sepa quiénes son los diputados, quiénes son los del Poder Ejecutivo, quiénes son los empresarios”, afirmó la exfiscal durante una entrevista. Según Ramos, también debería conocerse qué ocurrió con otras personas que estuvieron involucradas en las investigaciones y que posteriormente salieron del proceso. Sus declaraciones, sin embargo, corresponden a su valoración sobre el caso.

La exfiscal explicó que una de las razones para decretar la secretividad era proteger la identidad de un testigo protegido. No obstante, sostuvo que esa justificación habría perdido vigencia debido a que la identidad del testigo posteriormente trascendió públicamente. “Si él ya está muerto, que era el testigo protegido, ¿qué más quiere ocultar el Poder Judicial?”, cuestionó Ramos, al referirse al fallecimiento de quien, según sus declaraciones, había sido utilizado como testigo protegido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ramos también señaló que el artículo 237 del Código Procesal Penal contempla la posibilidad de decretar la secretividad en determinadas circunstancias, pero sostuvo que, en este caso, considera que ya no existirían razones para mantenerla. Finalmente, la exfiscal aseguró que la medida podría impedir que la población conozca detalles sobre personas que, según su versión, tendrían algún vínculo con el expediente. El juicio relacionado con el caso de Angie Peña está previsto para comenzar este lunes.

¿Dónde está Angie Peña?