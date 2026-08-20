Juicio por desaparición de Angie Peña será del 7 al 14 de septiembre de 2026

La Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción realizará del 7 al 14 de septiembre de 2026 el juicio oral y público contra cuatro personas encausadas por delitos relacionados con la desaparición de Angie Samanta Peña. Los acusados son Harold Joseph Green Jr., William James Murdock, Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera, quienes deberán comparecer ante el tribunal durante el desarrollo del proceso. De acuerdo con la información judicial, Green Jr. y Murdock están encausados por el delito de trata de personas en la modalidad de venta, mientras que los cuatro enfrentan acusación por asociación para delinquir.

Los delitos atribuidos a los procesados están relacionados con la desaparición de Angie Samanta Peña y fueron planteados también como una afectación a sus derechos fundamentales.

⚖️ La Sala I del #TribunaldeSentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción realizará el Juicio Oral y Público contra Harold Joseph Green Jr., William James Murdock, Gari Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera.



Los dos primeros son encausados por... pic.twitter.com/tO7arEQmq6 — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) August 20, 2026

El juicio oral y público permitirá que el tribunal conozca las pruebas y argumentos de las partes durante las jornadas programadas para septiembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La desaparición de Angie Peña ocurrió el 1 de enero de 2022, cuando la joven, de 22 años, se encontraba de vacaciones en Roatán y salió en una moto acuática desde West Bay.