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Juicio por desaparición de Angie Peña será del 7 al 14 de septiembre de 2026

El juicio contra cuatro acusados por delitos vinculados con la desaparición de Angie Peña se realizará del 7 al 14 de septiembre de 2026, informó el Poder Judicial

Juicio por desaparición de Angie Peña será del 7 al 14 de septiembre de 2026

Harold Joseph Green Jr., William James Murdock, Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera son los cuatro acusados en el proceso judicial relacionado con la desaparición de Angie Peña.
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La Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción realizará del 7 al 14 de septiembre de 2026 el juicio oral y público contra cuatro personas encausadas por delitos relacionados con la desaparición de Angie Samanta Peña.

Los acusados son Harold Joseph Green Jr., William James Murdock, Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera, quienes deberán comparecer ante el tribunal durante el desarrollo del proceso.

De acuerdo con la información judicial, Green Jr. y Murdock están encausados por el delito de trata de personas en la modalidad de venta, mientras que los cuatro enfrentan acusación por asociación para delinquir.

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Los delitos atribuidos a los procesados están relacionados con la desaparición de Angie Samanta Peña y fueron planteados también como una afectación a sus derechos fundamentales.

El juicio oral y público permitirá que el tribunal conozca las pruebas y argumentos de las partes durante las jornadas programadas para septiembre.

La desaparición de Angie Peña ocurrió el 1 de enero de 2022, cuando la joven, de 22 años, se encontraba de vacaciones en Roatán y salió en una moto acuática desde West Bay.

Foto de Angie Peña.

Foto de Angie Peña.

Desde entonces, el caso ha generado una prolongada investigación y distintas líneas sobre lo ocurrido con la joven, cuyo paradero continúa sin esclarecerse públicamente.

El proceso contra los cuatro acusados constituye una de las principales derivaciones judiciales de las investigaciones desarrolladas alrededor del caso. En octubre de 2025, Gary Lee Johnston fue condenado a 37 años y seis meses de prisión por trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual y pornografía infantil.

Ahora, la Sala I del Tribunal de Sentencia deberá desarrollar el nuevo juicio oral y público entre el 7 y el 14 de septiembre de 2026, en el que se determinará la responsabilidad de los cuatro encausados por los delitos que se les atribuyen.

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Redacción La Prensa
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