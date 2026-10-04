Precio del dólar este domingo 4 de octubre en Honduras: así se cotiza el tipo de cambio

Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense registra una leve baja frente al lempira en el último dato oficial disponible del Banco Central de Honduras (BCH). Debido a que el 4 de octubre es domingo, la referencia corresponde al viernes 2 de octubre de 2026. Para esa jornada, la tasa de compra se ubicó en L26.8925 por dólar, mientras que la venta fue de L27.0270. En comparación con el jueves 1 de octubre, cuando la compra fue de L26.8989 y la venta de L27.0334, ambas tasas disminuyeron L0.0064.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones son de interés para empresas y ciudadanos que realizan transacciones en dólares, así como para quienes reciben remesas o tienen compromisos vinculados con la moneda estadounidense.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos. Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo se calcula el precio del dólar?