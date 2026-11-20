El guardameta Jesús Owono volvió a ser visto públicamente tras la trágica muerte de Jesús de Miguel,
Ya han pasado casi más de dos semanas de aquel terrible choque en el portero y el atacante del CD Tenerife en la Segunda División del fútbol español.
Tras esa acción, el portero fue amonestado con roja directa tras la dura entrada a Jesús de Miguel, que lamentablemente falleció al día siguiente.
El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuarlo de inmediato en ambulancia hacia el hospital.
La noticia generó consternación en el mundo del fútbol y todos empezaron a mostrar sus muestras apoyo y mensajes de condolencias.
El que se había mantenido con bajo perfil fue Jesús Owono, el portero que estuvo involucrado en el choque. El arquero solo se pronunció en redes mediante su equipo.
"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta difícil asimilar lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", expresó en el comunicado del Andorra FC.
Y fue hasta este viernes 20 de noviembre que Jesús Owono hizo su primera aparición pública después de la muerte del delantero del Tenerife, que falleció el 3 de noviembre, al día siguiente de sufrir una dura entrada del guardameta ecuatoguineano.
El guardameta asistió este viernes al partido entre el Andorra y el Leganés en el Nou Estadi de Encamp.
Owono presenció el encuentro, de la jornada 15 de la Segunda División española, junto a los jugadores no convocados del equipo del Principado.
Durante el minuto de silencio en memoria de De Miguel, se le vio de pie y rezando.
Después, en el minuto 9, se paró el encuentro para homenajear al futbolista del Tenerife y todos los asistentes aplaudieron durante un minuto.
Su presencia no pasó inadvertida, especialmente porque era la primera vez que se le veía públicamente después de la muerte del delantero.
Recordemos que Owono fue sancionado con doce partidos de suspensión por su expulsión tras la dura entrada al delantero.
El Comité consideró que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión".