El segundo día del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 dejó resultados sorprendentes, nuevas goleadas y otras dos selecciones de la Concacaf también debutaron con dolorosas derrotas.
La Selección de Bélgica vino de atrás para remontar un gol inicial de Vietnam y terminó ganando por 3-2 en su debut en el Grupo G del Mundial Sub-17.
Bélgica superó un susto y comenzó su andadura en Qatar 2026 con fuerza. Vietnam abrió el marcador en su debut en el torneo, cuando Le Sy anotó con un increíble taconazo tras un saque de esquina, colando el balón por la escuadra izquierda.
A partir de ahí, los europeos dominaron el partido y se adelantaron rápidamente: Tinus Moorthamer marcó con un potente disparo de derecha, seguido de un golazo de Kiyan Achahbar tras un pase de Xander Dierckx. Anthony Philips amplió la ventaja con una buena jugada individual y un golazo de definición, y aunque Chu Ngoc marcó directamente de un saque de esquina para dar esperanzas a Vietnam, Bélgica aguantó el resultado y se llevó la victoria.
En el otro partido del Grupo G, Mali superó por 3-0 a una combativa Nueva Zelanda con un doblete de Halidou Maiga. Makan Sacko anotó el tercer gol de la selección africana para culminar una actuación dominante.
En el inicio del Grupo H, España debutó en la Copa Mundial Sub-17 de Qatar 2026 con una contundente goleada de 5-0 sobre China en el estadio Aspire Zone de Doha. La Rojita no tuvo mayores problemas en su debut para sumar sus primeros puntos y perfilar su clasificación a siguiente ronda.
A pesar del resultado final, a España le costó llegar al primer tanto. Fue a los 40’ que se pudo poner en ventaja con el tanto de Pesquer, y luego Tunkara en los descuentos anotó el segundo para ampliar la distancia. Los otros tres tantos llegaron en una ráfaga en el complemento. Emeka a los 74’ y 79’ completó su doblete para ponerle tono de goleada al encuentro, y Trujillano a los 85’ cerró la cuenta.
La victoria deja a España con 3 puntos, emparejada en el primer puesto del Grupo H con Marruecos que tiene menor diferencia de goles tras aplastar por 0-6 a la débil Fiyi.
Ziyad Baha anotó dos goles e Imran Talai marcó un golazo en la cómoda victoria de Marruecos sobre Fiyi. Ismail El Aoud, Ibrahim Rabbaj y Rami Lougmani sentenciaron la goleada de los marroquíes.
Cuba, representante de Concacaf, arrancó con derrota su aventura en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 tras perder 3-5 contra Tayikistán en un verdadero partidazo por el Grupo F.
Tayikistán dominó la primera mitad, pero recibió un golpe inesperado de Yojanny González justo antes del descanso al marcar el 1-0 de Cuba que estaba sorprendieron.
Sin embargo, Tayikistán reaccionó y se puso con una ventaja de tres goles gracias a los tantos de Komiljion Sharipov y Parviz Bobonazarov, además de un doblete de Asadbek Makhtumov.
Cuba, sin embargo, volvió a la carga cuando González aprovechó un error en la defensa tayika y marcó. Yankarlos Iglesias luego envió un cabezazo bombeado al ángulo para acercar a Cuba a un solo gol, pero el suplente Bikhishti Radzhabzod sentenció el partido con un magnífico disparo con efecto para el equipo de Igor Surov.
Senegal se recuperó tras ir perdiendo por un gol y con un jugador menos para conseguir un meritorio empate 1-1 ante Croacia. Los europeos se adelantaron en el minuto ocho con un potente disparo de zurda de Luka Bartolovic que se estrelló en el travesaño.
Los campeones africanos se quedaron con diez jugadores cuando Abdou Diallo fue expulsado con tarjeta roja directa por derribar al atacante Jakov Dedic. Sin embargo, tan solo tres minutos después, igualaron el marcador gracias a un preciso remate de Sega Mbodji tras un tiro libre con efecto de Emile Sadio.
La Selección de Italia, campeona de Europa Sub-17, dio un golpe de autoridad con una contundente victoria en su debut ante Jamaica, la otra representante de la Concacaf que decepcionó en su arranque en el Mundial Sub-17.
Federico Croci fue la figura del partido con dos goles y una asistencia. Croci aprovechó un rebote antes de marcar con una brillante jugada individual. Luego, asistió a Diego Perillo, quien también participó en el cuarto gol de Italia con un cabezazo que rebotó en Jahmarie Nolan y entró en la portería.
Gioele Giammettei puso la guinda al pastel con una espectacular chilena, y Thomas Corigliano anotó el sexto gol de Italia.
Jamaica es la cuarta selección de la Concacaf que debutó con dolorosa derrota en este Mundial Sub-17 de Qatar 2026 tras Panamá, Haití y Cuba.
Costa de Marfil logró una agónica victoria 2-1 sobre Uzbekistán en su estreno del Mundial Sub-17 gracias a un gol de Abass Diarrassouba en el minuto 89. Hubert Yao abrió el marcador y Muhammad Khakimov firmó el empate antes del gol victorioso de Diarrassouba.
Estos son los resultados del segundo día de competencia del Mundial Sub-17 de Qatar 2026.