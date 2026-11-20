A pesar del resultado final, a España le costó llegar al primer tanto. Fue a los 40’ que se pudo poner en ventaja con el tanto de Pesquer, y luego Tunkara en los descuentos anotó el segundo para ampliar la distancia. Los otros tres tantos llegaron en una ráfaga en el complemento. Emeka a los 74’ y 79’ completó su doblete para ponerle tono de goleada al encuentro, y Trujillano a los 85’ cerró la cuenta.