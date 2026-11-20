La agenda cultural y artística de la ciudad se prepara para recibir un fin de semana con diversas actividades dirigidas a quienes buscan disfrutar de la música en vivo y conocer más de cerca distintas expresiones culturales. Las actividades comenzarán desde el viernes 20 de noviembre con presentaciones musicales de artistas hondureños, una oferta que continuará durante el sábado en distintos espacios de la ciudad. De esta manera, el fin de semana se convierte en una oportunidad para apoyar el talento nacional.
BLACK & WHITE Y SU SHOW EN VIVO. Cervecería la 20 se llena de energía y de buena música. Asista este viernes 20 de noviembre a partir de las 8: 00 pm con sus amigos para disfrutar del música en vivo del dúo Black & White y también del sabor artesanal de tus birrias favoritas Para reservaciones llame al 3327-2020.
FESTIVAL ROCK JAMS SESSIONS VOL 2. La segunda edición del Festival Rock Jam Sessions se celebra ese sábado 21 de noviembre con la participación de ANIMA, TDK, The Genetics, Luna Ácida, RVLVR, Tripas, Los Calingos, Max Urso, Brandon Madrid, Hunty Gabbe, Rebelión, Unión Rock, Ferdinando Zornitta, Suni Rivers, Lady Rowe y Elías Espinal. La cita es de 4:00 pm a 12:00 am en City Park, Jardines del Valle.
BOXEO, MÚSICA Y MUCHO MÁS EN EL ESTADIO OLÍMPICO. Evento de boxeo que reunirá a creadores de contenido, y que tendrá la participación musical de J-King & Maximan. Las entradas están disponibles en línea a través de TuTicket Honduras. La cita es este sábado 21 de noviembre a partir de las 5: 00 pm.
MANU MARTÍNEZ EN CONCIERTO eEL 25 DE NOVIEMBRE. En el marco del 50 aniversario de Diunsa, Manu Martínez, ofrecerá un concierto celebrando también los 10 años de Wendeti Nagawa. La cita es en el Teatro José Francisco Saybe a las 7:00 PM. Para boletos comuníquese al teléfono: 9709-0584.
TALLER EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA. Celebre la memoria y la tradición de sus familiares o mascotas fallecidos con un recorrido y un taller de manualidades. La actividad es este domingo a partir las 9:00 AM. Costo: 350 lempiras.