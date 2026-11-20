La agenda cultural y artística de la ciudad se prepara para recibir un fin de semana con diversas actividades dirigidas a quienes buscan disfrutar de la música en vivo y conocer más de cerca distintas expresiones culturales. Las actividades comenzarán desde el viernes 20 de noviembre con presentaciones musicales de artistas hondureños, una oferta que continuará durante el sábado en distintos espacios de la ciudad. De esta manera, el fin de semana se convierte en una oportunidad para apoyar el talento nacional.